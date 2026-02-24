한샘, 상반기 쌤페스타 '오픈 알림 신청' 이벤트 진행

3월 3일 오전까지 사전 이벤트

한샘은 상반기 최대 규모의 쇼핑 축제 '쌤페스타'를 앞두고 3월 3일 오전까지 '오픈 알림 신청' 티저 이벤트를 실시한다고 24일 밝혔다.

'쌤페스타'는 매년 상·하반기 두 차례 열리는 한샘의 가구, 인테리어, 생활용품 등 전 카테고리를 아우르는 최대 규모의 프로모션이다. 이번 행사는 3월 30일까지 전국 한샘 매장과 온라인 한샘몰에서 동시 진행된다. 한샘은 이사·입주·혼수 준비로 인테리어 수요가 높은 시즌을 맞아 사전 이벤트를 먼저 선보인다.

2026년 상반기 쌤페스타 포스터. 한샘

이달 24일부터 3월 3일 오전 9시 59분까지 한샘몰에서 쌤페스타 오픈 알림 신청을 완료한 모든 고객에게 본 행사에서 즉시 사용 가능한 '5천원 추가 쿠폰팩'을 증정한다. 해당 쿠폰은 쌤페스타의 기본 할인 혜택과 중복 적용이 가능하다.

고객 참여를 위한 '소문내기 이벤트'도 진행된다. 쌤페스타 오픈 소식을 개인 사회관계망서비스(SNS)나 커뮤니티에 공유하고 인증한 고객을 대상으로 추첨을 통해 스타벅스 커피 쿠폰을 제공한다.

한샘 관계자는 "올 상반기 이사, 입주, 혼수 등 집 단장을 계획 중인 고객들이 이번 티저 이벤트를 통해 더욱 합리적인 쇼핑을 즐기시길 바란다"고 했다.





최호경 기자



