본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

의정부도시공사, 녹양동 자추리 거주자우선주차장 재배정 접수 실시

이종구기자

입력2026.02.24 08:26

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 의정부도시공사는 녹양동 자투리(녹양동 385) 거주자우선주차장 이용 기간 만료에 따라 3월 9일부터 재배정 접수를 실시한다고 24일 밝혔다.

의정부도시공사는 녹양동 자투리(녹양동 385) 거주자우선주차장 이용 기간 만료에 따라 3월 9일부터 재배정 접수를 실시한다. 의정부도시공사 제공

의정부도시공사는 녹양동 자투리(녹양동 385) 거주자우선주차장 이용 기간 만료에 따라 3월 9일부터 재배정 접수를 실시한다. 의정부도시공사 제공

AD
원본보기 아이콘

녹양동 자투리 주차장은 순환제로 운영되며, 이번 재배정을 통해 2026년 4월 1일부터 2027년 3월 31일까지 1년간 이용할 수 있다. 접수 기간은 3월 9일부터 3월 13일까지이며, 배정은 배정 점수표에 따라 고득점자 순으로 선정된다.


특히, 배정 점수표에는 공유제 참여 항목이 포함되어 있으며, 조례 개정에 따라 다자녀 가정 우대 기준도 확대 적용된다. 기존 막내 자녀 나이 기준을 만 15세에서 만 18세로 상향해 더 많은 다자녀 가정이 혜택을 받을 수 있도록 했다.

접수는 차량 등록증과 주소 변동사항이 포함된 주민등록등본을 지참해 공사를 방문 신청해야 하며, 접수 조건에 따라 장애인등록증, 국가유공자증, 사업자등록증, 가족관계증명서 등 추가 서류가 필요할 수 있다. 자세한 사항은 의정부도시공사로 문의하면 된다.


의정부도시공사 김장호 사장 직무대행은 "이번 재배정을 통해 인근 주민들이 보다 안정적인 주차 환경을 이용할 수 있기를 기대한다"며 "앞으로도 시민 생활과 밀접한 주차 서비스를 지속적으로 개선해 나가겠다"고 밝혔다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망[부동산AtoZ] "강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'

전현무, 순직 경찰관에 '칼빵' 망언…경찰직협 분노에 고개 숙여

야근해도 안심…자정까지 아이 맡긴다

"예쁘면 무죄?" 강북 모텔 약물 사망 사건, '외모 프리미엄' 논란 확산

치솟는 車값에 새차 안 사는 2030 '10년래 최저'…"구매 대신 공유"

BTS부터 블핑까지 '큰장' 선다…엔터업계 영업이익 1조원 기대

역삼동서 1억 내려 실거래…다주택 압박에 강남3구 집값 내려가나

새로운 이슈 보기