'합천 춘란' 우수성 알린 전국대회… 고품질 작품 눈길

영남취재본부 최순경기자

입력2026.02.24 08:19

합천 춘란 우수성 홍보, 지역 문화·관광 자원 가치 부각
530여 점 출품… 전국 유일 춘란 무명품 대회 입지 강화

미래 가치가 있는 무명의 춘란을 선발하는 '제7회 한국 춘란 무명 품 전국대회'가 지난 21~22일 양일간 합천 다목적체육관에서 개최되었다.


경남 합천군이 주최하고 합천이나 연합회가 주관한 행사로 지난해에 이어 올해도 총 530여점이 출품되면서 국내 유일의 춘란 무명 품 대회의 입지를 견고히 했다.

합천군, '제7회 한국 춘란 무명 품 전국대회' 행사 단체 사진

출품작 가운데 1등 상인 영예의 대상은 산반을 출품한 경기 화성시 류지호씨가 차지했다. 2등 상인 특별대상은 고광환씨(홍화), 안병국씨(중투호)가, 3등 상인 최우수상은 김유봉씨(단엽), 최상기씨(주금화)가 각각 수상하는 등 총 68점의 수상작을 배출했다.


심재상 심사위원장은 심사평을 통해 "해를 거듭할수록 춘란 무명 품의 수준이 높아지고 있다"며 "특히 올해는 더욱 고품질의 춘란이 출품되면서 27명의 심사위원 모두가 공정하고 엄정한 심사를 위해 고심을 했다"고 밝혔다.


21일 열린 대회 개막식에는 김윤철 합천군수, 정봉훈 합천군의회 의장 등 지역인사와 구복규 전남 화순군수를 비롯한 전국 애란 단체 이사장 등 전국 각지의 난계 인사들이 대거 참석한 가운데 성대하게 거행됐다.

이번 대회에서는 합천 춘란 홍보부스를 비롯하여, 춘란 식재 체험 부스, 지역 도자기 공예, 문인화 난초 부스 등의 부대 체험시설도 준비되어 참석한 내외빈 및 관람객들의 관심을 끌었다.


대회장인 김윤철 군수는 대회사를 통해 "본 행사는 2019년을 시작으로 일곱번째 개최이며, 전국 유일의 춘란 무명 품이 전시되는 고유 행사로 자리매김하고 있으며, 합천 춘란의 우수성도 함께 홍보할 수 있는 뜻깊은 자리였다"고 전했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
