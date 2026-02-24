산청군의회 조균환 의원, 외공리 희생사건 추모사업 추진 제안

희생자 명예 회복·역사 기록 위해 군 차원 체계적 사업 필요

1951년 집단 희생 사건, 진실화해위 조사로 실체 확인

경남 산청군의회 조균환 의원은 제311회 산청군의회 임시회 제1차 본회의에서 산청 시천면 외공리 민간인 희생 사건 추모사업 추진을 제안했다.

조 의원은 외공리 사건이 우리 지역의 아픈 역사로, 희생자들의 명예 회복과 올바른 역사 기록을 위해 군 차원의 체계적인 추모사업이 필요하다고 강조했다.

산청군의회, 2026년 제311회 임시회 조균환의원 5분 자유발언 사진 AD 원본보기 아이콘

산청 시천면 외공리 민간인 희생 사건은 1951년 2월 하순부터 3월 초순 사이 시천면 외공리 소정골 일대에서 민간인 수백 명이 집단 희생된 사건이다. 2008년 진실·화해를 위한 과거사정리위원회 조사 과정에서 약 250여 구의 유해가 수습되며 사건의 실체가 확인됐다.

조 의원은 산청군이 산청·함양 양민학살 사건, 시천·삼장 민간인 희생 사건, 국민보도연맹 사건 추모사업 등을 추진해 왔지만 외공리 사건은 상대적으로 조명이 부족했다고 설명했다.

이에 조 의원은 희생자들을 기리는 추모비 건립과 매년 합동위령제 개최 등 정례 추모사업 추진을 제안했다. 또한 「산청군 6·25전쟁 민간인 희생자 위령 사업 지원에 관한 조례」와 연계해 외공리 사건을 포함한 추모사업의 법적 근거를 명확히 하고, 국가와 경상남도의 지원을 적극적으로 요청해야 한다고 밝혔다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>