네덜란드 첫 성소수자 총리 탄생…역대 최연소 '38세'

연정했지만 과반 확보 못해…임기 채울지 불투명

네덜란드에서 역대 최연소, 최초 성소수자 총리가 등장했다.

23일(현지시간) DPA통신 등 현지 외신에 따르면 중도좌파 정당 D66을 이끄는 롭 예턴(38) 대표가 헤이그의 하위스 텐 보스 궁에서 빌럼 알렉산더르 국왕 앞에서 선서하고 총리로 취임했다.

예턴 총리는 네덜란드 역사상 최연소이자, 공개적으로 동성애자임을 밝힌 첫 총리다. D66 소속 정치인이 총리에 오른 것도 사상 처음이다.

친유럽·자유주의 성향의 D66은 기후 대응 정책, 저렴한 주택 공급, 강경한 이민 정책을 공약으로 내세워 작년 10월 치러진 조기 총선에서 제1당에 올랐다.

이후 D66은 중도우파 기독민주당(CDA), 자유민주당(VVD)과 연정해 정부를 꾸리고 하원 150석 중 66석을 확보했다.

이들은 이민 강경책을 주장하며 지난해 연정을 깬 극우 자유당(PVV), 진보 성향 녹색좌파·노동당연합(GL-PvdA) 등을 배제하고 과반을 확보하지 못한 소수정부를 구성했다.

네덜란드에서는 소수 정부가 들어선 전례가 별로 없고, 하원의 3분의 1가량을 급진 우파 정당들이 차지하고 있어 예턴 총리가 임기 4년을 다 채울지는 미지수다.

새 정부는 사회복지·보건의료 시스템에서 대규모 지출 삭감을 추진하고 있다. 우크라이나 전쟁이 장기화하면서 유럽 전체의 자주국방 기조에 맞춰 국방비 대규모 추가 증액 계획도 내걸었다.

이민우 기자



