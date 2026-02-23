"성형 전후의 내가 나란히"…日 젊은층 사로잡은 'AI 셀카'

일본 SNS서 조회수 1500만회 넘기며 화제

"과거의 나와 화해" 공감 확산

"청소년에 왜곡된 메시지" 지적도

일본 젊은 층 사이에서 성형 수술 전과 후 모습을 인공지능(AI)으로 한 장의 이미지에 합성해 공유하는 게시물이 늘고 있다. 이를 두고 자기 변화의 기록이라는 긍정적 반응과 함께, 성형을 부추기거나 외모 지상주의를 자극할 수 있다는 우려가 동시에 제기된다.

한 일본인이 AI를 활용해 자신의 성형 전후 모습을 한 장의 사진으로 합성해 SNS에 올렸다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 22일(현지시간) 최근 일본 사회관계망서비스(SNS)에서 성형 수술 전·후 사진을 AI로 결합해 마치 나란히 앉아 있는 것처럼 표현한 이미지가 유행하고 있다고 보도했다. 이용자가 수술 전후 사진을 입력하면 AI가 이를 자연스럽게 합성해, 두 인물이 한 공간에서 함께 셀카를 찍거나 서로 마주 보는 듯한 장면으로 구현하는 방식이다.

한 일본 이용자가 공개한 관련 게시물은 1580만 회 이상의 조회 수를 기록하며 큰 관심을 끌었다. 해당 게시물 작성자는 수술 전과 후의 자신의 모습을 보면서 "눈물이 났다"는 소감을 남겼다. 이후 다른 이용자들도 유사한 이미지를 게시했다. 이들은 자신이 받은 수술 종류와 비용, 회복 과정 등을 구체적으로 공유하며, 변화를 위해 감수한 시간과 노력의 증거라고 설명했다.

온라인에서는 이러한 게시물에 공감과 응원을 보내는 이들이 적지 않았다. 일부 이용자들은 "과거의 자신을 인정하고 현재의 모습을 받아들이는 과정이 인상적"이라거나 "쉽지 않은 선택을 공개한 용기가 대단하다"는 반응을 보였다.

반면 일각에서는 이러한 흐름이 외모 개선을 지나치게 강조하거나, 외모에 민감한 청소년층에 잘못된 메시지를 줄 수 있다는 지적도 제기된다. 성형 과정을 미화하거나, 수술을 통해서만 큰 변화를 얻을 수 있다는 인식을 강화할 가능성이 있다는 것이다.

한편 아사히신문 등 일본 언론은 최근 몇 년 사이 중·고등학생의 미용 시술 사례가 증가하는 추세라고 전한 바 있다. 일본 미용성형외과학회(JSAPS)에 따르면 2022년 일본 내 미용 의료 시술 건수는 약 330만 건으로, 일본은 세계적으로도 큰 규모의 미용 의료 시장을 형성한 국가로 평가된다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



