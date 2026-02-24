FIU, 자금세탁방지 교육방향 발표…"초국가·민생범죄 대응역량 제고"

"현장맞춤 체계로 재편…업권·직무별 수요반영"

감독 당국이 자금세탁 위험에 대한 실무 대응 역량 강화를 위해 관련 교육을 확대한다. 업권·직무별 현장 수요를 파악해 중장기 자금세탁방지(AML) 교육 운영 로드맵도 수립하기로 했다.

금융정보분석원(FIU)은 24일 이 같은 내용이 담긴 '2026년도 자금세탁방지(AML)·테러자금조달금지 교육운영방향'을 발표했다. 최근 초국가범죄와 민생침해 범죄 등과 연계된 자금세탁 위험이 고도화·다변화됨에 따라 금융회사의 대응 역량을 강화하겠다는 취지다.

FIU는 이번 교육 운영 방향 수립 과정에서 단순한 교육 실적 확대를 넘어, 교육 이수가 실제 제도 이행 성과로 이어질 수 있도록 교육 체계를 전반적으로 재정비하는 데 초점을 맞췄다고 설명했다.

우선 현장 수요를 바탕으로 AML 교육운영 체계를 고도화한다. 표적집단면접(FGI) 방식의 연구용역을 통해 업권·직무별 수요를 반영한 AML 교육운영 로드맵을 수립하고, 중장기 관점에서 교육체계를 현장 중심으로 재편할 계획이다. 업권별 협회, 민간교육기관, 검사수탁기관 등이 참여하는 민관 협의체를 구축해 '교육-제도이행-검사' 전 과정이 유기적으로 연계되도록 할 방침이다.

새로운 자금세탁 위험에 대한 실무 대응 역량도 강화한다. 해외송금·외환거래 모니터링, 해외 지점 및 자회사 내부통제 등 초국가범죄 대응 실무교육을 확대하고, 의심거래 참고유형을 개정·배포해 신종 자금세탁 수법과 의심거래보고 기준에 대한 현장 이해도를 높일 예정이다.

벤처투자업 등 교육이행 수준이 낮았던 업권 특성에 맞춘 사례 중심 교육과정을 신설해 업권 간 AML 대응역량 격차를 완화할 계획이다. 지난해 제도 이행평가 결과가 미흡했던 지표의 교육 이행 여부를 검사 과정에서 중점 점검하고 후속 조치를 강화해 실효성을 높일 방침이다.

교육의 질 관리와 전문성 평가 체계도 손본다. AML 자격증과 전문교육과정에 대해서는 정기적인 전문성 평가를 실시할 방침이다. 책임자급 인력의 AML 자격증 보유 등 전문성 강화 노력이 평가에 합리적으로 반영되도록 지표도 개선한다.

자금세탁방지 업무능력 검정시험(TPAC) 자격증에 대한 인센티브를 강화하고, 전문가 간 인적 교류 기회도 확대해 AML 전문성에 대한 사회적 인식을 높일 계획이다.

FIU 관계자는 "유관기관과의 협력을 지속하고 교육 실적 점검과 정책 환류를 통해 교육의 질과 제도이행 성과가 함께 개선되는 선순환 구조를 정착시킬 계획"이라며 "금융사가 효과적으로 자금세탁 방지 역량을 갖출 수 있도록 적극적으로 지원할 예정"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>