부산 기장군, 직원 200여명 대상 안전보건 교육…중대산업재해 예방 강화

중대재해처벌법·산안법 이해 제고…현업·도급사업 안전관리 절차 집중 교육

기장군(군수 정종복)은 최근 두 차례에 걸쳐 직원 200여명을 대상으로 '2026년 안전보건 교육'을 실시했다고 23일 전했다.

이 교육은 중대재해처벌법과 산업안전보건법에 대한 이해도를 높이고, 현업업무 및 도급·용역·위탁 사업 추진 시 산업재해 예방 절차를 현장에서 원활히 이행할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

교육은 ▲산업재해 예방 절차 및 단계별 세부 이행사항 ▲현업·도급·용역·위탁 사업 안전보건 확보 이행점검 관련 서류 작성법 ▲밀폐공간 작업 프로그램 작성법 ▲업무담당자를 위한 산업안전보건 가이드 ▲사업장 안전보건 우수사례 등 실무 중심 내용으로 구성됐다.

정종복 군수는 "이번 교육을 통해 담당자들이 안전보건 의무를 철저히 준수해 현업 및 도급 업무 추진 과정에서 종사자들의 안전을 확보할 수 있기를 바란다"고 말했다.

군은 지난달 산업안전보건위원회 심의·의결을 거쳐 '2026년 중대산업재해 예방 및 안전보건관리 종합계획'을 수립했다. '함께 만드는 안전하고 건강한 도시 기장'을 비전으로 중대산업재해 제로화를 목표로 종합계획을 체계적으로 이행한다는 방침이다.

