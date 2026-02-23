아르코미술관, 2026년 전시계획 공개…'발굴과 실험' 궤적 확장

베니스비엔날레 귀국전·신진·지역작가 연계전 등

아르코미술관이 '발굴과 실험'이라는 정체성을 중심에 두고 2026년 전시 계획을 공개했다. 한국문화예술위원회(위원장 정병국, 이하 아르코)는 신진·중견·지역 예술가를 아우르는 총 5개의 전시를 통해 동시대 예술의 실험성과 미술관의 공공적 역할을 함께 확장해 나가겠다고 23일 밝혔다.

소장품 특별전(가제)_이미지_윤석남. 어머니1 열아홉살. 사진 아르코미술관 AD 원본보기 아이콘

2026년 아르코미술관의 첫 전시는 제19회 베니스비엔날레 국제건축전 한국관 귀국전 '두껍아 두껍아: 집의 시간' (6일~4월 5일)이다. 한국관 건립 30주년을 계기로 파빌리온을 '집'이라는 관점에서 다시 바라보는 이번 전시는, 베니스 현장에서 선보였던 장소 특정적 설치 작업을 귀국전의 맥락에 맞게 재구성한다. 전시 기간 중에는 한국관 건축을 둘러싼 쟁점을 논의하는 포럼도 함께 진행된다.

이어 5월에는 아르코 시각예술 창작주체 다년 지원사업과 연계한 2인전 '조율되지 않은 시간'(가제, 5월 22일~7월 19일)이 열린다. 참여 작가는 오민과 카밀 노먼트(Camille Norment)로, 노먼트는 이번 전시를 통해 아시아 미술관에 처음 소개된다. 전시는 시간과 감각의 위계를 해체하며, 동시대 예술이 감지하는 불안정한 공존의 상태를 다층적으로 드러낸다.

5월 아르코미술관에서 개최하는 2인전의 작가 오민(왼쪽)과 카밀 노먼트. 사진 아르코미술관 원본보기 아이콘

8월에는 주제기획전 '예술 학교'(가제, 8월 7일~9월 27일)가 마련된다. 2000년부터 2025년까지 신진 예술가 발굴과 교육의 기능을 수행해 온 인사미술공간의 역할을 중심으로, '교육으로서의 예술'과 대안적 지식 생산, 그리고 예술 생태계를 구성하는 다양한 주체들의 실천을 조망한다.

10월에는 '소장품 특별전'(가제, 10월 16일~11월 29일)을 통해 아르코미술관의 소장품과 전시 역사를 한국 현대미술사의 흐름 속에서 다시 짚는다. 개관 이후 축적된 주요 소장품을 바탕으로 미술관의 전시사와 연구 성과를 공유하고, 공공 미술관의 역사성과 공공성을 재조명하는 계기를 마련한다.

주제기획전_예술 학교(가제)_이미지_인투더리듬. 엘리자베스 에베를레×루이즈더우먼 프로그램 전경. 2024. 사진 아르코미술관 원본보기 아이콘

연말에는 아르코 지역예술도약지원사업(ARKO LEAP)과 연계한 협력전시(가제, 12월 18일~2027년 2월 14일)가 이어진다. 지역 유망 작가의 신작을 소개하고, 지역 예술가가 타 지역 거점 공간에서 관객과 만나는 창작 플랫폼으로 기능할 예정이다.

아르코미술관 관계자는 "신진·중견·국제·지역 예술가를 잇는 창작 플랫폼으로서의 역할을 공고히 하는 한편, 지난 50여 년간 축적해 온 '발굴과 실험'의 미술관 정체성을 동시대적 언어로 확장해 나갈 방침"이라고 밝혔다.





