엠젠솔루션, 에스씨엘에너지와 수소사업 협력 본격화…글로벌 그린수소 시장 경쟁력 강화

엠젠솔루션이 그린수소 전문기업 에스씨엘에너지와 수소 에너지 사업 협력을 위한 본계약을 공식 체결했다고 23일 밝혔다. 양사는 글로벌 수소 에너지 시장 진출을 본격화할 방침이다.

이번 계약은 양사가 앞서 발표한 수소 제조 쇼케이스 제작 착수를 넘어 기술 상용화 및 사업 확장 단계로 진입했다는 측면에서 의미가 크다. 구체적으로는 ▲그린수소 생산 설비의 공동 개발·상용화 ▲국내 수소 인프라 프로젝트 참여 ▲해외 시장 진출 전략 협력 ▲기술정보 및 IP 협력 등 사업 전단계에 걸친 협력 내용이 포함됐다.

특히 엠젠솔루션은 쇼케이스 제작 프로젝트를 통해 확보된 성능 데이터와 AI(인공지능) 기반 안전 솔루션을 결합해 글로벌 고객을 겨냥한 '안전·고효율 통합 수소 패키지' 제품 라인업을 구축할 계획이다.

회사 관계자는 "단순 실증을 넘어 글로벌 시장 공략을 위한 본격적인 사업 단계로 옮겨가는 출발점"이라며 "국내외 그린수소 생태계에서 우리의 솔루션이 표준이 될 수 있도록 추진력을 확보했다"고 강조했다.

이어 "그린수소 시장은 연평균성장률(CAGR) 30.2%로 2033년 약 150조원까지 확대될 것으로 전망되고 있다"며 "국내를 넘어 해외 수소 사업에서의 사업 주도권 확보와 시장 확대 전략을 강화해나갈 것"이라고 덧붙였다.

양사는 해외 에너지 박람회 참여, 해외 공공기관 및 기업과의 협력 강화, 글로벌 투자 유치 활동 등을 병행해 사업 글로벌화를 추진할 방침이다.

또 RE100(재생에너지 100%) 대응용 그린수소 발전, 수소 연료전지 충전 인프라 사업 등 수소 생태계 전 분야로 사업 확장을 모색한다. 수소 생산뿐만 아니라 에너지 저장·활용까지 포괄하는 토탈 솔루션 사업으로 이어간다는 전략이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



