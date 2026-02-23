코람코운용, 데이터센터 조직 개편…전담 조직 2본부 3개팀 확대

코람코자산운용은 데이터센터(IDC) 사업 확장을 위해 관련 조직을 기존 1개 본부 체제에서 2개 본부 3개팀으로 확대했다고 23일 밝혔다.

코람코는 이번 조직 확대를 통해 부지 발굴과 전력 확보, 클라우드 서비스 제공업체(CSP) 계약 협상, 금융 구조 설계, 설계·시공 관리, 운영 및 자산관리까지 데이터센터 개발 전 과정을 내재화하는 통합 밸류체인을 한층 강화하게 됐다. 완공 자산을 매입해 운용하는 경쟁사들의 방식과 달리, 기획 단계부터 직접 참여해 수익 구조를 설계하는 개발형 투자 플랫폼이라는 점에서 차별화된 경쟁력을 확보했다는 설명이다.

코람코는 안산 성곡, 부산 장림, 의정부 용현 등에서 대형 IDC 개발을 추진 중이다. 여기에 의정부 100MW 프로젝트를 추가해 서울과 수도권, 부산을 연결하는 '데이터센터 벨트' 구축을 추진하고 있다.

2028년까지 약 5조원의 펀딩을 구축하고 이를 토대로 2032년까지 총 10조원을 투자해 수전 용량 기준 1.4GW 규모의 IDC를 단독으로 운용하는 디지털 인프라 플랫폼으로 도약할 방침이다.

김태원 코람코자산운용 대표이사는 "IDC 2본부 신설과 핵심 인재 영입을 통해 글로벌 스탠다드에 부합하는 디지털 인프라 투자 플랫폼을 구축하고 국내 데이터센터 시장에서 압도적 지위를 확보하겠다"고 말했다.





