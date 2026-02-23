본문 바로가기
Dim영역
부동산
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

코람코운용, 데이터센터 조직 개편…전담 조직 2본부 3개팀 확대

이정윤기자

입력2026.02.23 10:41

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
코람코운용, 데이터센터 조직 개편…전담 조직 2본부 3개팀 확대
AD
원본보기 아이콘

코람코자산운용은 데이터센터(IDC) 사업 확장을 위해 관련 조직을 기존 1개 본부 체제에서 2개 본부 3개팀으로 확대했다고 23일 밝혔다.


코람코는 이번 조직 확대를 통해 부지 발굴과 전력 확보, 클라우드 서비스 제공업체(CSP) 계약 협상, 금융 구조 설계, 설계·시공 관리, 운영 및 자산관리까지 데이터센터 개발 전 과정을 내재화하는 통합 밸류체인을 한층 강화하게 됐다. 완공 자산을 매입해 운용하는 경쟁사들의 방식과 달리, 기획 단계부터 직접 참여해 수익 구조를 설계하는 개발형 투자 플랫폼이라는 점에서 차별화된 경쟁력을 확보했다는 설명이다.

코람코는 안산 성곡, 부산 장림, 의정부 용현 등에서 대형 IDC 개발을 추진 중이다. 여기에 의정부 100MW 프로젝트를 추가해 서울과 수도권, 부산을 연결하는 '데이터센터 벨트' 구축을 추진하고 있다.


2028년까지 약 5조원의 펀딩을 구축하고 이를 토대로 2032년까지 총 10조원을 투자해 수전 용량 기준 1.4GW 규모의 IDC를 단독으로 운용하는 디지털 인프라 플랫폼으로 도약할 방침이다.


김태원 코람코자산운용 대표이사는 "IDC 2본부 신설과 핵심 인재 영입을 통해 글로벌 스탠다드에 부합하는 디지털 인프라 투자 플랫폼을 구축하고 국내 데이터센터 시장에서 압도적 지위를 확보하겠다"고 말했다.




이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국인 혐오" "韓 제품 절대 사지말자"…'연대 불매' 나선 동남아, 왜 "한국인 혐오" "韓 제품 절대 사지말자"…'연대 불... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'

치솟는 車값에 새차 안 사는 2030 '10년래 최저'…"구매 대신 공유"

"한국인들, 따지는 게 너무 많아"…세계 매출 수십조인데 한국서는 '꽝'

'현실판 마동석' 경찰관…車절도범 도주하자 '맨손'으로 유리창 깨고 검거

"한국인 혐오" "韓 제품 절대 사지말자"…'연대 불매' 나선 동남아, 왜

"尹 잘못했다"…'보수의 심장' 서문시장 민심은 싸늘했다

20대 트럼프 지지자, 총 갖고 마러라고 진입하려다 사살

새로운 이슈 보기