본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

바이오헬스

대원제약, 이랜드 킴스클럽과 손잡고 건강기능식품 14종 런칭

조인경기자

입력2026.02.23 09:24

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한달분 3000~5000원대로 가격부담 낮춰

대원제약 은 건강기능식품 브랜드 대원헬스가 이랜드리테일이 운영하는 마트 킴스클럽과 협업해 고품질 건강기능식품 14종을 출시한다고 23일 밝혔다.


대원제약, 이랜드 킴스클럽과 손잡고 건강기능식품 14종 런칭
AD
원본보기 아이콘

이번에 선보이는 건강기능식품은 종합비타민, 밀크씨슬, 루테인, 칼슘, 코엔자임Q10 등이다. 각 제품은 연령, 성별, 건강 목적에 맞게 설계됐으며 소비자가 쉽게 선택할 수 있도록 패키지에 건강 고민에 따른 제안 문구를 넣었다.

대원제약은 '성분도, 가격도, 둘 다 좋아야 한다'는 원칙에 따라 누구나 쉽게 합리적으로 건강기능식품을 접할 수 있도록 라인업을 기획했다고 설명했다.


모든 제품은 한국인 영양소 섭취 기준을 100% 이상 충족하도록 설계됐으며, 원료 선정부터 제조, 품질 관리까지 철저하게 관리된다. 또 대표 주원료와 더불어 시너지 원료를 과학적으로 배합, 영양 밸런스도 한층 강화했다.


가격은 한 달 분 기준 3000~5000원으로 구성해 일반적인 건강기능식품에 비해 가격 부담을 대폭 낮췄다.

대원헬스 관계자는 "소비자가 자신의 건강 상태와 고민에 꼭 맞는 건강기능식품을 부담 없이 선택할 수 있도록 품질과 가격 모두 갖춘 제품을 준비했다"며 "앞으로도 국민 건강 증진에 기여할 수 있도록 다양한 노력을 이어가겠다"고 말했다.


대원헬스 건강기능식품 14종은 전국 주요 킴스클럽 매장에서 만나볼 수 있다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국인 혐오" "韓 제품 절대 사지말자"…'연대 불매' 나선 동남아, 왜 "한국인 혐오" "韓 제품 절대 사지말자"…'연대 불... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'

치솟는 車값에 새차 안 사는 2030 '10년래 최저'…"구매 대신 공유"

"한국인들, 따지는 게 너무 많아"…세계 매출 수십조인데 한국서는 '꽝'

'현실판 마동석' 경찰관…車절도범 도주하자 '맨손'으로 유리창 깨고 검거

"한국인 혐오" "韓 제품 절대 사지말자"…'연대 불매' 나선 동남아, 왜

"尹 잘못했다"…'보수의 심장' 서문시장 민심은 싸늘했다

20대 트럼프 지지자, 총 갖고 마러라고 진입하려다 사살

새로운 이슈 보기