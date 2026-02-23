본문 바로가기
[클릭 e종목]“SK하이닉스, 목표주가 145만원으로 상향… 강력한 수익성”

임춘한기자

입력2026.02.23 07:41

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대신증권 은 23일 SK하이닉스 에 대해 창사 이래 가장 강력한 수익성을 보여줄 것이라며 목표주가를 145만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.


류형근·서지원 대신증권 연구원은 이날 보고서에서 "올해 가격 전망 상향 분을 반영해 영업이익 전망치를 142조원에서 174조원으로 상향한다"고 밝혔다.

범용 반도체는 서버 중심의 실수요 폭증과 제한적 생산 증가 속 가격 상승 폭이 확대될 것으로 보인다. 메모리반도체 인플레이션에 따른 세트 출하 부진 우려가 산재하나 극단적으로 벌어진 수요와 공급 괴리율을 감안 시 가격 강세는 지속될 것으로 예상된다. 고대역폭 메모리(HBM)는 안정적 공급 역량을 보유한 SK하이닉스가 공급망에서 배제될 가능성은 희박하다고 판단된다.


류 연구원은 "분기 단위 시가 협상 구조에서 연 단위 장기 계약 구조로의 변화 노력을 지속하고 있고, 계약 구조 변화가 현실화될 경우 장기 수급 안정성은 보다 강화될 것"이라며 "자사주 매입과 신주 발행 등의 방식으로 주식예탁증서(ADR) 발행 시도가 구체화될 것"이라고 말했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
