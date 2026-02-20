본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

인천시, 올해 신규 공무원 1575명 채용…전년 대비 127% 늘려

박혜숙기자

입력2026.02.20 14:37

시계아이콘00분 55초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

인천시는 올해 7~9급 지방공무원 1575명을 신규 채용한다고 20일 밝혔다. 이는 전년 대비 880명(127%) 증가한 규모로, 오는 7월 행정체제 개편과 공무원 퇴직 등으로 인한 결원 발생을 고려했다.


직급별 채용 인원은 7급 11명, 8급 110명, 9급 1436명, 연구사·지도사 18명이다. 임용 예정 기관별로는 인천시 및 자치군·구 1508명, 강화군 67명을 선발한다.

시는 사회적 배려계층의 공직 진출 기회를 확대하기 위해 법정 비율보다 높은 수준으로 구분 모집을 실시한다. 저소득층은 4.1%(법정 2.0%), 기술계 고졸(예정)자는 31.0%(권고 30%) 비율로 별도 선발한다. 또 국가유공자 등 인천보훈지청 추천 대상자로 시설관리 9급 8명, 운전 9급 9명을 채용할 예정이다.


인천시청

인천시청

AD
원본보기 아이콘

시험은 상·하반기로 나뉘어 진행된다. 제1회 임용시험은 6월 20일(원서접수 3월 23~27일), 제2회 임용시험은 10월 31일(원서접수 7월 20~24일) 각각 실시하며, 원서접수는 인터넷으로만 가능하다.


응시자는 인천 거주 요건을 충족해야 한다. 올해 1월 1일 이전부터 최종 시험일(면접시험)까지 계속 인천에 주소를 두고 있거나, 올해 1월 1일 이전까지 인천에 주민등록상 주소를 둔 기간이 총 3년 이상이면 응시할 수 있다. 다만 일부 직렬과 강화군 구분 모집의 경우 거주지 요건이 다르므로 공고문을 반드시 확인해야 한다.

올해부터는 강화군·옹진군의 구분 모집을 통합 모집으로 변경한다. 다만 강화군의 행정·사회복지·농업·보건·간호 직렬은 종전과 같이 구분 모집을 유지한다. 또 기술계 고졸(예정)자 경력경쟁임용시험의 응시 자격 요건이 변경돼 전문교과 총 이수 학점 중 관련 전문교과 이수 학점 비율이 50% 이상이어야 한다.


아울러 2027년부터는 7급 임용시험의 국어 과목이 공직적격성평가(PSAT)로, 9급 임용시험의 한국사 과목이 한국사능력검정시험(3급 이상)으로 각각 대체될 예정이다.


시험 세부 일정과 내용은 인천시 시험정보 누리집과 지방자치단체 인터넷원서접수센터에서 확인할 수 있다.


인천시 관계자는 "올해는 인천시 행정체제 개편으로 2군·9구 체제가 출범하는 중요한 해"라며 "시민에게 양질의 행정서비스를 제공할 우수 인재를 제때 선발하겠다"고 밝혔다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"[부동산AtoZ] "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

숨만 쉬었을 뿐인데…'치매 위험' 높아졌다

아파트가 건어물 가게? 베란다 난간에 생선 '주렁주렁'에 이웃들 고통 호소

"2층·배달원 엘리베이터 타지 마세요" 아파트 경고문에 '발칵'

"추적 장치 있으니 괜찮아" 공항에 반려견 두고 떠난 여성의 최후

"자상한 아빠는 타고난다?"…부성애 가르는 뇌 속 유전자

경로당 대신 호텔 뷔페 GOGO!…'할줌마 런치' 전성시대

"밀가루 담합 가격 폐기" 공정위, 20년 만에 '가격 재결정 명령' 초강수

새로운 이슈 보기