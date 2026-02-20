한·일 미디어 새 지평 연다… 동서대, 제3회 부산-후쿠오카 저널리스트포럼

동서대 센텀캠퍼스서 양국 언론인·학자 집결



'한일관계 전문 플랫폼' 구축 실질 방안 논의

동서대가 한일 언론 협력의 새 모델을 모색하는 논의의 장을 연다.

동서대학교(총장 장제국) 일본연구센터는 오는 21일 동서대 센텀캠퍼스 지하 1층 컨벤션홀에서 '제3회 부산-후쿠오카 저널리스트 포럼'을 개최한다고 20일 알렸다. 이번 포럼은 한일 양국 언론 환경의 변화를 진단하고 협력 방안을 찾기 위해 마련됐다.

행사는 '한일 미디어의 새로운 지평: 한일관계 전문 플랫폼의 가능성과 과제'를 주제로 진행된다. 단순한 현상 분석을 넘어 양국 시민이 실생활 정보를 공유할 수 있는 뉴미디어 플랫폼 구축 방안을 구체적으로 논의할 예정이다.

개회식에서 장제국 총장의 개회사에 이어 오스카 츠요시 주부산일본국총영사, 이시하라 스스무 부산-후쿠오카 포럼 후쿠오카 측 회장이 축사를 한다.

제1세션은 '레거시 미디어 vs 뉴 미디어'를 주제로 열린다. 서영아 동서대 교수(전 동아일보)와 하코다 데쓰야 아사히신문 기자가 발표를 맡아 뉴미디어가 한일관계 보도에 미치는 영향을 짚는다. 동아일보, 부산일보, 일본경제신문 등 양국 언론인들이 토론에 참여한다.

제2세션에서는 '부산-후쿠오카 초광역권의 한일 인식과 미디어의 역할'을 주제로 경제·관광·문화 등 생활 밀착형 의제를 중심으로 한 '초광역 생활권 미디어' 가능성을 살핀다. 다카토 아키코 RKB 마이니치방송 기자와 손혜림 부산일보 기자가 발표하고 KNN, 국제신문, 서일본신문 관계자들이 토론자로 나선다.

제3세션은 '한일 관계 전문 플랫폼 설립을 위한 브레인스토밍'으로 장제국 총장이 직접 사회를 맡는다. 후지이 미치히코 동서대 교수, 박주영 동서대 교수(전 조선일보 기자), 호리야마 아키코 마이니치신문 기자가 발제한 뒤 참석자 전원이 자유 토론을 진행한다.

장 총장은 "이번 포럼을 통해 한일 언론인 네트워크를 짜고 새로운 미디어 환경에 부응하는 플랫폼 구축에 대한 실질적인 제언이 나오길 기대한다"고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



