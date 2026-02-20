본문 바로가기
성주군, 쾌적한 환경 조성으로 주민 체감 만족

영남취재본부 김이환기자

입력2026.02.20 11:44

노후 간판 교체 및 야간 조명 개선
도시 미관과 보행 안전을 동시에 잡아

경북 성주군 가천면 행정복지센터가 청사 외벽의 노후 간판을 전면 교체하며 세련된 모습으로 새 단장을 마쳤다.


이번 정비 사업은 그동안 낡고 변색하여 가독성이 떨어졌던 기존 간판을 교체해 청사 이미지를 제고하는 한편, 야간 조명을 보강해 주민들의 야간 보행 환경의 가시성을 크게 높였다.

야간 조명을 보강해주민들의 야간 보행 환경의 가시성을 크게 높였다./성주군청 제공

야간 조명을 보강해주민들의 야간 보행 환경의 가시성을 크게 높였다./성주군청 제공

특히 이번 교체는 단순한 시설 정비를 넘어, '범죄예방(CPTED) 환경디자인' 원리를 적용했다는 점에서 의미가 크다. 야간에 어두웠던 청사 주변을 밝은 조명으로 비춤으로써 자연스러운 감시 효과를 극대화하고, 늦은 밤길을 걷는 보행자에게 심리적 안정감을 제공해 안전한 거리 환경을 조성하는 데 기여하고 있다.

새롭게 단장된 청사를 본 한 주민은 "기존의 간판은 낡고 밤에는 잘 보이지 않아 주변이 다소 어두침침했는데, 교체 후 마을 분위기가 훨씬 밝고 활기차졌다"고 했다.


이수경 가천면장은 "이번 청사 외관 정비가 주민들에게 한 걸음 더 다가가는 친근한 행정의 시작이 되길 바란다"며, "앞으로도 주민들이 일상에서 체감할 수 있는 쾌적하고 안전한 행정 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

