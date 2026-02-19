화순파크골프장 '제2회 화순적벽배 전국 파크골프 대회' 개최

전년비 규모 확대…전국 대표 대회 도약

전남 화순군은 다가오는 3월 화순파크골프장에서 '제2회 화순적벽배 전국 파크골프 대회'가 개최된다고 19일 밝혔다.

화순적벽배 전국 파크골프 대회(이하 화순적벽배)는 화순군파크골프협회가 주최·주관하고 화순군이 후원하는 전국 규모 대회로, 화순을 대표하는 명승지인 '적벽'을 대회명으로 하여 2025년 9월 제1회 대회를 시작으로 올해 제2회를 맞는다.

이번 대회는 3월 7일 예선 1차, 3월 14일 예선 2차, 3월 21일 결선의 일정으로 진행된다. 예선 1차·2차 각각 640명(남·여 각 320)이 참가해 18홀 경기를 치르며, 예선을 통과한 640명은 결선에서 36홀 경기를 펼친다.

특히 올해 대회는 총 1,280명 규모로 전년 대비 참가 인원과 운영 규모를 확대했다. 결선 진출자 가운데 남녀 각 1위부터 10위까지 상금이 시상되며, 우승자에게는 1,000만 원(세제 포함)의 상금이 수여된다.

홍이식 화순군파크골프협회장은 "단일 구장 전국 최대 규모를 자랑하는 화순파크골프장에 걸맞게 규모를 한층 확대했다"라며, "이번 대회를 통해 화순군이 파크골프 메카로 도약하고, 전국 동호인 교류와 지역 홍보 효과가 극대화될 것으로 기대한다"라고 말했다.

이어 "대회가 3주간 토요일마다 열리는 만큼 직장인과 동호인들의 많은 참여를 바라며, 이번 대회가 교류와 화합이 이뤄지는 축제의 장이 되도록 만전을 기하겠다"라고 밝혔다.

조형채 관광체육실장은 "화순파크골프장은 87홀 대규모 구장과 대형버스 40대 이상이 주차 가능한 인프라를 갖추고 지석천을 끼고 있어 최적의 환경을 갖춘 전국대회 장소"라며, "올해 전국대회로 처음 열리는 화순적벽배에 전국 동호인들의 발길이 이어질 것으로 기대되는 만큼 안전하고 원활한 대회 운영을 위해 지원을 아끼지 않겠다"라고 말했다.

한편, 화순적벽배 관련 대회 요강은 (사)대한파크골프협회 공식 홈페이지 대회 일정에서 확인할 수 있다.





