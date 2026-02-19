본문 바로가기
금융

iM뱅크, 대구·경북 신보에 142억원 특별출연…"지역사회에 환원"

이기민기자

입력2026.02.19 11:45

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
소상공인·자영업자 지원 확대
지자체 매칭 특례보증 상반기 1500억 규모
단독 출연금, 1100억원 보증부대출에 활용

iM뱅크는 19일 대구신용보증재단, 경북신용보증재단에 각각 54억원·88억원 등 총 142억원을 특별출연한다고 밝혔다. 이번 출연금은 은행 단독 출연 80억원, 기초자치단체 매칭 출연금 62억원으로 구성돼있다.


대구·경북지역 소상공인은 대구·경북 신보를 통해 대출금의 90~100%를 보증받을 수 있으며, 해당 보증서를 담보로 iM뱅크 지정 영업점에서 저금리 특례보증대출을 받을 수 있다.

지자체 매칭 출연금은 대구·경북 기초자치단체와 동일한 금액을 공동 출연해 특례보증 사업을 운영하는 데 쓰인다. 올해 상반기 지원규모만 약 1500억원에 달한다.


매칭출연 사업에 참여하는 지자체에 소재하고 있는 소상공인의 경우 3%포인트에 해당하는 대출금리를 보전받을 수 있으며, 보증료 감면 등의 부수 혜택도 제공될 예정이다.


iM뱅크 단독 출연금 80억원은 대구·경북 소재 소상공인, 전통시장 상인 등 대상의 1100억원 규모 보증부대출을 지원하는 데 활용한다.

iM뱅크는 2024년부터 은행권 최초로 포항시와 매칭출연 사업을 시작했다. 올해는 대구 달서구 및 경북 포항시·구미시·경주시·경산시·문경시·영천시·김천시로 대상 지역 및 사업 규모를 대폭 확대했다.


강정훈 은행장은 "지역 거점 시중은행인 iM뱅크는 이번 대규모 특별출연을 통해 지역사회에 이익을 환원하고 지역 소상공인의 든든한 버팀목으로 거듭나겠다"고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
