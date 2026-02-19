내란 우두머리 혐의로 사형이 구형된 윤석열 전 대통령의 1심 선고를 앞둔 19일 서울 서초구 서울중앙지방법원 출입이 통제되고 있다.
[포토] 윤석열 전 대통령 1심 선고 앞두고 출입 통제된 법원
2026년 02월 19일(목)
