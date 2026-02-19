본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

증시

[뉴욕특징주] 피그마, 연간 매출 전망 상향에 시간외서 15% 급등

유현석기자

입력2026.02.19 07:56

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

피그마(Figma)가 시간외 거래에서 15% 넘게 급등했다. 인공지능(AI) 경쟁 심화로 소프트웨어 업종 전반에 대한 우려가 이어지는 가운데 시장 기대치를 웃도는 연간 매출 전망을 제시한 영향으로 풀이된다.


[뉴욕특징주] 피그마, 연간 매출 전망 상향에 시간외서 15% 급등
AD
원본보기 아이콘

피그마는 18일(현지시간) 전 거래일 대비 4.72% 오른 24.19달러에 마감했다. 이후 시간외 거래에서 주가는 15% 이상 상승했다.

피그마는 브라우저 기반 실시간 협업과 디자인·프로토타입 기능을 제공하는 웹 기반 디자인 협업 소프트웨어 기업이다. 최근에는 생성형 AI 기능을 확대하며 제품군을 강화하고 있다.


회사는 2026 회계연도 매출이 약 13억7000만달러에 이를 것으로 전망했다. 이는 블룸버그가 집계한 월가 예상치인 12억9000만달러를 웃도는 수준이다. 1분기 매출 전망치는 3억1500만~3억1700만달러로 제시됐다.


지난해 4분기 실적도 시장 기대치를 상회했다. 매출은 전년 동기 대비 40% 증가한 3억380만달러를 기록했다. 일회성 항목을 제외한 주당순이익(EPS)은 8센트다. 월가 예상치 7센트를 웃돌았다. 매출 역시 시장 전망치(2억9310만달러)를 상회했다.

딜런 필드 최고경영자(CEO)는 실적 발표 후 콘퍼런스콜에서 "우리의 성장과 모멘텀은 전략이 제대로 작동하고 있음을 보여준다"며 "2025년에는 제품 수를 4개에서 8개로 확대했고, AI 네이티브 기능을 포함해 200개 이상의 신규 기능을 출시했다"고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

집 오자마자 아빠 휴대폰부터 손댄다…2030의 '구독 취소' 행렬 집 오자마자 아빠 휴대폰부터 손댄다…2030의 '구... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

금메달 레이스만큼 뜨거운 '환호'…경기 난입한 깜짝 주자의 정체

"나 빼고 전부 연봉 4000만원 넘는다고?"…평균의 함정

"하루 뒤면 12억 사라진다"…서울 강북 로또 1등 미수령

설 연휴는 끝났지만…최장 9일 연휴, 여러 차례 온다

중국인 가이드·내부 직원 '티켓 사기' 터진 루브르 "통계적으로 불가피한 일"

엔비디아, 현대차, 알테오젠…잘나가는 기업은 '이것'했다

장동혁 "李대통령 굳이 안 만나도 될 듯…SNS로 반박"

새로운 이슈 보기