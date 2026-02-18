본문 바로가기
[내일 날씨]광주·전남 아침 영하권 '쌩쌩'…일교차 15도 '주의'

호남취재본부 민현기기자

입력2026.02.18 18:52

숏뉴스
내일 아침 -6~-2도
바람 불어 체감 '뚝'

광주와 전남 대부분 지역이 20일까지 아침 기온이 영하권에 머물며 춥겠고 일교차가 클 것으로 예보됐다. 사진은 전국적으로 낮기온이 올라가면서 포근한 날씨를 보인 26일 서울 종로구 광화문광장에는 많은 사람들이 나와 산책을 즐기고 있는 모습. 조용준 기자

광주와 전남 대부분 지역이 20일까지 아침 기온이 영하권에 머물며 춥겠고 일교차가 클 것으로 예보됐다. 사진은 전국적으로 낮기온이 올라가면서 포근한 날씨를 보인 26일 서울 종로구 광화문광장에는 많은 사람들이 나와 산책을 즐기고 있는 모습. 조용준 기자

당분간 광주와 전남 대부분 지역에서 아침 기온이 영하권에 머물며 춥겠다.


18일 광주지방기상청에 따르면 모레(20일)까지 광주·전남 아침 기온은 0도 이하, 일부 내륙 지역은 -5도 안팎으로 떨어지겠다. 바람도 약간 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮을 전망이다.

19일 아침 최저기온은 -6도~-2도, 낮 최고기온은 6~13도로 예보됐다.


모레 아침까지는 평년(최저 -4도~1도)과 비슷하겠으나, 낮 최고기온은 평년(7~11도)보다 다소 높을 것으로 보인다.


특히 낮과 밤의 기온 차가 매우 크겠다. 19일까지는 10도 이상(전남 동부 15도 안팎), 20일에는 15도 이상 벌어지는 곳이 많아 급격한 기온 변화에 대비해야 한다.

대기도 점차 건조해지고 있다. 기상청은 전남 동부 지역을 중심으로 대기가 건조하겠으니 산불 등 화재 예방에 각별히 유의해달라고 당부했다.


광주지방기상청 관계자는 "당분간 아침에는 춥고 낮에는 포근한 날씨가 이어지겠다"며 "환절기 면역력 저하 등 건강 관리에 신경 써달라"고 말했다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr
