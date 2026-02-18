본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

금은방 털려고 활어차 훔친 40대 남성, 왜?

영남취재본부 김용우기자

입력2026.02.18 11:00

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

출입문 들이받고 귀금속 훔쳐 도주

활어차를 훔쳐 금은방을 들이받고 귀금속을 훔쳐 달아난 40대 남성이 경찰에 붙잡혔다.


부산 수영경찰서에 따르면 A씨는 지난 14일 오전 4시 14분께 수영구 민락동 한 노상에 주차돼 있던 1.2t 활어차를 훔친 뒤 이를 몰고 인근 금은방으로 이동했다.

A씨는 같은 날 오전 4시 33분께 훔친 차량으로 금은방 출입문을 들이받아 파손하고 내부로 침입해 700만원 상당의 귀금속을 훔쳐 도주한 혐의를 받는다.


경찰은 신고 접수 후 이동 경로를 추적해 같은 날 오후 10시 53분께 수영구 자택 앞에서 A씨를 특수절도 혐의로 체포했다. 피해품은 전량 압수됐다.


경찰은 지난 16일 A씨를 구속해 조사하고 있다.

활어차에 들이받혀 부숴진 금은방. 부산경찰청

활어차에 들이받혀 부숴진 금은방. 부산경찰청

AD
원본보기 아이콘
금은방의 귀금속 진열대가 파손돼 있다. 부산경찰청

금은방의 귀금속 진열대가 파손돼 있다. 부산경찰청

원본보기 아이콘



영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"엄마 이거 사주세요" 뭔가 봤더니…주말 '오픈런' 했던 그 캐릭터[주末머니] "엄마 이거 사주세요" 뭔가 봤더니…주말 '오픈런'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

설 연휴 오후 3시만 되면 단 게 당긴다

"한국인은 없으면 못 사는데" 美에선 벌써 70만명 불매 중…'쓰지 말자' 난리난 챗GPT

술 안 마셔도 생긴다…간암의 진짜 원인은 '이것'

'우크라 피켓' 들고 올림픽 입장 여성의 실체…알고보니 '반전'

엡스타인 충격파 어디까지…미국·유럽·중동·아시아 전방위 강타

머스크, 태극기와 함께 한국 반도체 인재 공개 구인

젠슨황 손 잡은 저커버그…대규모 AI 인프라 계약

새로운 이슈 보기