금은방 털려고 활어차 훔친 40대 남성, 왜?

출입문 들이받고 귀금속 훔쳐 도주

활어차를 훔쳐 금은방을 들이받고 귀금속을 훔쳐 달아난 40대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

부산 수영경찰서에 따르면 A씨는 지난 14일 오전 4시 14분께 수영구 민락동 한 노상에 주차돼 있던 1.2t 활어차를 훔친 뒤 이를 몰고 인근 금은방으로 이동했다.

A씨는 같은 날 오전 4시 33분께 훔친 차량으로 금은방 출입문을 들이받아 파손하고 내부로 침입해 700만원 상당의 귀금속을 훔쳐 도주한 혐의를 받는다.

경찰은 신고 접수 후 이동 경로를 추적해 같은 날 오후 10시 53분께 수영구 자택 앞에서 A씨를 특수절도 혐의로 체포했다. 피해품은 전량 압수됐다.

경찰은 지난 16일 A씨를 구속해 조사하고 있다.

활어차에 들이받혀 부숴진 금은방. 부산경찰청 AD 원본보기 아이콘

금은방의 귀금속 진열대가 파손돼 있다. 부산경찰청 원본보기 아이콘





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>