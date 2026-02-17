본문 바로가기
Dim영역
알립니다
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

부고

[부고] 김영란(CJ프레시웨이 전략지원담당)씨 시부상

임혜선기자

입력2026.02.17 19:00

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

▲ 한관수씨 별세, 한승훈(이스트CA 전무이사)씨 부친상, 김영란(CJ프레시웨이 전략지원담당)씨 시부상 = 17일 오전 10시, 경찰병원 장례식장 특2호실, 발인 19일 오전 8시 ☎ 02-431-4400





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"조상님은 어차피 못 드시잖아" 차례상 보다 비싸다…없어서 못 판다는 강아지 한복 "조상님은 어차피 못 드시잖아" 차례상 보다 비싸... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"우울증이 의지 문제?" 편견·극복 담은 복지부 영상…600만뷰 터진 비결

"떨이해도 안팔려" "재고만 쌓여"…두쫀쿠 인기 시들에 곳곳서 탄식

"취권에 도마 체조까지" 中 춘제 휴머노이드 로봇 장기자랑

설날에 벌써 환불?…쿠팡 반품마켓에 올라온 '아동용 한복'

'4전 5기' 도전 끝에 金…41세에 새 역사 쓴 '봅슬레이 여제'

'예측불허' 트럼프 정책에…달러 투자심리 14년 만에 최악

신동빈 롯데 회장, '첫 金' 최가온에 축하선물···"부상 딛고 비상하는 모습에 큰 울림"

새로운 이슈 보기