▲ 한관수씨 별세, 한승훈(이스트CA 전무이사)씨 부친상, 김영란(CJ프레시웨이 전략지원담당)씨 시부상 = 17일 오전 10시, 경찰병원 장례식장 특2호실, 발인 19일 오전 8시 ☎ 02-431-4400
임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"조상님은 어차피 못 드시잖아" 차례상 보다 비싸... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[부고] 김영란(CJ프레시웨이 전략지원담당)씨 시부상
2026년 02월 17일(화)
▲ 한관수씨 별세, 한승훈(이스트CA 전무이사)씨 부친상, 김영란(CJ프레시웨이 전략지원담당)씨 시부상 = 17일 오전 10시, 경찰병원 장례식장 특2호실, 발인 19일 오전 8시 ☎ 02-431-4400
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"조상님은 어차피 못 드시잖아" 차례상 보다 비싸다…없어서 못 판다는 강아지 한복
"주문 폭주 걱정했는데 2000원 떨이해도 안 팔려"…인기 시들해진 '두쫀쿠'
"연봉 1억 넘는데 또 받아?"…국회의원, 이번 설연휴 떡값은 얼마
"젊은이들 감정인 줄 알았는데"…나이들면 사랑이 더 커진다[실험노트]
"제발 그만 좀 싸우세요" 비명 터진 기내…집단 몸싸움에 결국
"우울증이 의지 문제?" 편견·극복 담은 복지부 영상…600만뷰 터진 비결
"떨이해도 안팔려" "재고만 쌓여"…두쫀쿠 인기 시들에 곳곳서 탄식
"취권에 도마 체조까지" 中 춘제 휴머노이드 로봇 장기자랑
설날에 벌써 환불?…쿠팡 반품마켓에 올라온 '아동용 한복'
'4전 5기' 도전 끝에 金…41세에 새 역사 쓴 '봅슬레이 여제'
'예측불허' 트럼프 정책에…달러 투자심리 14년 만에 최악