"언제·뭐 사가지"…기혼남녀가 꼽은 명절 고민 1위

"가사 부담보다 가족 운영 부담 ↑, 명절 간소화 흐름"

설 명절 기혼자들의 경우 남성의 경우 양가 방문 일정을 조정하는 것을, 여성은 명절 선물 준비를 어려워하고 있는 것으로 나타났다.

결혼정보회사 가연이 지난달 말 25~39세 기혼남녀 517명을 대상으로 실시한 '2026 연애·결혼 인식 조사'를 보면 기혼자들은 결혼 뒤 명절을 보낼 때 가장 어려웠던 점으로 '양가 방문 일정 조율'(25.1%)을 14일 꼽았다. 이어 ▲양가 부모님 선물 등 지출 부담(22.7%) ▲장거리 이동·교통 문제(19.4%) ▲결혼 전과 달라진 역할 및 기대치 부담(13.2%) ▲배우자의 시가·처가 관계 스트레스(8%) ▲명절 식사 준비 등 가사 부담(7.1%) 등의 순이었다. 최근 제사를 생략하거나 제사·가족 식사 등은 외식·밀키트로 대체하는 등 명절 풍경이 변화하는 모습과 맥을 같이한다.

특히 성별에 따른 어려움이 차이를 보였는데, 남성은 양가 방문 일정 조율이 가장 어렵다고 답했지만(28.4%), 여성은 명절 선물 등 지출 부담을 첫손에 꼽았다(26.6%). 단순히 돈의 액수를 넘어, 양가에 드리는 선물의 수준을 맞추고 형평성을 고려하는 과정에서 오는 심리적 압박이 적지 않다는 설명이다. 남성과 여성의 2순위 어려움은 각각 장거리 이동·교통 문제(23.4%), 양가 방문 일정 조율(22%)이었다.

강은선 가연 커플매니저는 "가사 부담 응답의 비중이 상대적으로 낮은 대신 일정·이동·비용 등 가족 운영에 속하는 응답 비중이 높은 점을 눈여겨볼 부분"이라며 "차례 및 식사를 대규모로 준비하던 대가족 중심의 명절 문화가 점차 간소화하는 흐름과 맞닿아있는 것으로 보인다"라고 설명했다.

전체 응답자의 89.6%는 '결혼 후 명절을 양가와 보낸 적이 있다'라고 답했다. 10.4%만 양가와 명절을 보낸 적이 없다고 답했다.





