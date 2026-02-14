民정청래 지도부, 논산시의원 복권 당원들 반발



당론 어긴 시의원들 징계 중 축사·대독 논란…복권 후 출마 길 열려



더불어 민주당이 당론을 어기고 국민의힘과 야합 의혹을 받은 충남 논산시의원들에 대한 징계를 번복하고, 시 의원들은 징계 기간 중 황명선 최고위원의 축사 대독을 했다는 사실이 알려지면서 "당원 갈라치기 아니냐"는 의혹이 제기되고 있다.

민주당 일부 당원들은 14일 정청래 지도부를 비판하는 현수막을 내걸고 정 대표가 약속한 "공정하고 투명한 경선은커녕 원칙 자체가 무너졌다"며 반발하고 있다.

논산시의회 다수당인 민주당 소속 시의원들은 지난 2024년 6월 후반기 논산시의회 원 구성과 관련, 황명선 의원이 참석한 가운데 조배식 의원을 의장으로 선출한다는 당론을 확정했다.

하지만 논산시의원 13명 중 7석으로 다수당인 민주당 조용훈, 김종욱, 민병춘 시 의원들이 당론을 어기고 국힘 의원들의 지지를 받아 의장단을 구성했다. 당은 해당 시의원 3명에게 지난해 당원권 정지 2년의 중징계를 내렸다.

그러나 민주당 최고위원회는 지난 1월 16일 시 의원들에 대한 징계를 해제하고 오는 6월 지방선거 출마 자격도 부여됐다.

이로 인해 당론을 위반한 인사들이 다시 공천 경쟁에 나설 수 있게 되면서 "공정경선은 물 건너갔다"는 비판이 나온다.

특히 황명선 최고위원이 당원권 정지 상태였던 해당 시의원들에게 지역 행사 축사를 대독하도록 한 사실이 알려지면서 "징계의 엄정성을 스스로 허문 것 아니냐"는 지적이 나온다.

한 당원은 "당원권이 정지된 인사들과 공개적으로 교류한 것 자체가 메시지"라며 "징계가 형식적 절차에 불과했다는 방증 아니냐"고 비판했다.

이에 반발한 조배식 의원은 11일 민주당을 탈당하며"당의 공식 당론을 지키려 했던 사람이 고립되고, 당론을 어긴 사람들이 복권되는 구조를 납득할 수 없다"고 밝혔다.

또 다른 민주당원은 "당론을 지킨 당원은 당을 떠나고, 내란당과 손잡은 사람들이 복권되는 상황은 조직의 기준이 뒤집혔다"고 꼬집었다.

그러면서 "당원주권시대라는 정 대표 지도부가 국힘을 내란당이라고 비판할 자격이 있냐"고 일갈했다.

정청래 대표는 '공정경선'과 '당원주권'을 강조했지만, 논산 지역 일부 당원들은 "국힘과 야합한 시의원들에 대한 징계를 풀어주고, 징계 중에도 사실상 정치적 접촉을 이어갔다면 공정은 어디에 있느냐"는 비판이 나온다.

이떄문에 "말로는 당원주권, 실제론 특정 세력과의 정치적 거래 아니냐"는 의혹도 제기됐다.

한편 논산 지역에는 ▲서울선 당원주권, 논산선 독단정치 ▲입으로는 당원주권, 행동은 독선정치 ▲당원은 거수기인가 ▲당원 중심이라더니 결과는 독선 정치 징계해제 철회하라는 문구의 현수막이 내걸렸다.





