정당

이정현 국민의힘 공관위원장 "연합·타협 공천 검토"

오지은기자

입력2026.02.14 14:04

숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"정치는 새로운 길 만드는 결단의 영역"
"3당 합당과 DJP 연합 같은 용기 필요"

이정현 국민의힘 공천관리위원장은 "정치는 위기를 돌파하고 새로운 길을 만들어내는 결단의 영역"이라며 연합과 타협을 통한 공천 방향을 검토해야 한다고 밝혔다.


이 위원장은 14일 오전 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 "사법은 육법전서로 판단하고, 행정은 법과 시행령으로 운영된다"며 "정치는 위기를 돌파하고 새로운 길을 만들어내는 결단의 영역"이라고 말했다.

새누리당 대표를 지낸 이정현 국민의힘 공천관리위원장. 허영한 기자

그는 "우리 정치의 큰 전환도 연합과 타협 속에서 이루어져 왔다"며 김영삼 전 대통령의 3당 합당과 김대중 전 대통령의 DJP 연합을 사례로 들었다. 이어 "더 큰 변화를 위해서는 때로 서로 다른 세력이 손을 잡는 용기가 필요하다"고 언급했다.

이 위원장은 이번 공천과 관련해 "정치의 역할을 되살리는 방향도 검토되어야 할 것"이라며 "뜻을 함께하는 세력과 협력하고 필요한 곳에서는 과감한 선택과 양보를 통해 포용과 통합의 길을 보여주는 방식"이라고 했다.


아울러 세대교체 필요성도 제기했다. 그는 "청년과 정치신인이 지방자치단체장이 될 수 있는 더 넓은 기회를 주는 세대교체의 공천도 함께 이루어질 때 국민은 정치가 다시 변하고 있다고 느끼게 될 것"이라고 밝혔다.




오지은 기자 joy@asiae.co.kr
