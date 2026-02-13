본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

공연·전시

김창열 초기작·대작 병풍 나온다…서울옥션 190회 경매, 84억 규모

김희윤기자

입력2026.02.13 23:08

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

근현대미술·고미술 등 143점 출품
26일 신사동 강남센터서 개최

국내 경매사 서울옥션은 오는 26일 서울 강남구 신사동 강남센터에서 '제190회 미술품 경매'를 연다고 13일 밝혔다. 이번 경매에는 근현대미술, 고미술, 럭셔리 섹션을 아우르는 총 143이 출품되며, 낮은 추정가 기준 총액은 약 84억원이다.


김창열 '해바라기', oil on canvas, 43.2×116.3cm, 1955, 사진 서울옥션

김창열 '해바라기', oil on canvas, 43.2×116.3cm, 1955, 사진 서울옥션

AD
원본보기 아이콘

경매에서 가장 주목되는 출품작은 김창열의 초기 회화 '해바라기'와 병풍 형식의 대작 '회귀'다. 1955년 제작된 '해바라기'는 김창열의 대표적인 물방울 연작 이전 화풍을 보여주는 희귀작으로, 앵포르멜로로 전환하기 전 단계의 조형적 실험이 엿보인다. 해당 작품은 지난해 국립현대미술관 회고전을 통해 처음 공개됐다.

함께 출품된 '회귀'는 1996년 제작된 병풍 형식의 대작으로, 거친 검은 획과 투명한 물방울이 대비를 이루며 화면의 밀도를 형성한다. 병풍이라는 형식은 이러한 조형 요소를 연속된 공간으로 확장시키며, 문자 중심의 다른 '회귀' 연작과는 차별화된다. 이와 함께 정상화의 단색화, 이우환의 '대화(Dialogue)'를 비롯해 이중섭, 장욱진, 최영림 등 한국 근현대미술을 대표하는 작가들의 작품이 출품된다.

정상화 '무제 07-3-15', acrylic on canvas, 72.8×91cm(30), 2007. 사진 서울옥션

정상화 '무제 07-3-15', acrylic on canvas, 72.8×91cm(30), 2007. 사진 서울옥션

원본보기 아이콘

고미술 섹션에서는 회화와 서화를 중심으로 사료적 가치가 높은 작품들이 소개된다. 기야 이방운의 '장양우렵도'는 중국 고사를 바탕으로 한 대규모 수렵 장면을 그린 작품으로, 이방운의 작품 가운데서도 보기 드문 수렵도 도상이다. 단원 김홍도 등이 포함된 18세기 화가들의 '화첩', 순헌황귀비 국장 장면을 담은 사진첩은 근대기 왕실 의례를 시각적으로 기록한 사료로서 역사적 의미를 지닌다.


경매는 오는 26일 오후 4시 서울옥션 강남센터에서 진행된다. 프리뷰 전시는 26일까지 같은 장소에서 열리며, 관람은 무료다.




김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이러다 3천명 넘는다" 상상초월 발병에…'후진국 되겠네' 싸늘한 민심 "이러다 3천명 넘는다" 상상초월 발병에…'후진국 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1만개 비치했는데 벌써 동나?" 밀라노 선수촌서 무료로 주는 '이것' 인기

"한국이 우리 대신 받아주네? 땡큐"…방한 중국인 급증에 日반응이

영하 추위 속 '수영복'만 입고 공연한 女 아이돌…보는 이들마저 '아찔'

경복궁 지키는 경비원, 중국인들이 집단 폭행…다음날 바로 출국

주식으로 '4억→68억' 대박 이뤄낸 공무원의 '이상한' 투자종목

"커피 나오셨습니다" 예의 갖춘 말투…불편하실까요?

'40년 무사고'도 진땀…고령운전자 운전능력 진단한다

새로운 이슈 보기