서초 교육 1번지, 방배동이 다시 쓴다 3,064세대 디에이치 방배 8월 준공

서울고· 상문고· 서문여고 품은 명문학군, 메가 신축 단지로 프리미엄 교육 거점

하이엔드 교육특화단지 탄생… 방배동, 차세대 교육 중심지로 부상

디에이치 방배 효과… 명문고 밀집 학군 프리미엄 전면 재조명

서울 서초구 방배동 일대가 교육 인프라 중심의 프리미엄 주거 혁신을 예고하고 있다. 그 중심에는 올해 8월 말 준공을 앞둔 현대건설 디에이치 방배가 있다.

지하 4층~지상 33층, 29개 동, 총 3,064세대 규모의 이 메가 단지는 단순한 주거 정비를 넘어 방배동 교육 르네상스의 기폭제로 평가받고 있다. 3,000세대 규모의 대규모 학령기 커뮤니티가 형성되면서, 이는 곧 명문고 학군 프리미엄의 가치 실현으로 이어지고 있다.

부동산 전문가들은 "방배동은 서울고· 상문고· 서문여고· 동덕여고 등 명문 고교가 집중된 희소 학군임에도 신축 공급 부족으로 그간 잠재력이 온전히 발휘되지 못했던 지역"이라며 "디에이치 방배 입주를 기점으로 학령기 유입 인구가 급증하면 명문고 진학 경쟁력이 극대화되고, 학교 위상과 지역 자산가치가 동반 상승하는 선순환이 본격화될 것"이라고 전망했다.

서울고· 상문고· 서문여고· 동덕여고 집중 배치… 서초권 최상 급 명문고 학군 완성

방배동의 교육 경쟁력은 압도적인 명문고 집적도에서 나온다. 단지 인근에는 서울고, 상문고, 서문여고, 동덕여고 등 서초권을 대표하는 4대 명문고가 모두 밀집해 있다.

이들 학교는 모두 서울대를 비롯한 명문대 진학률에서 꾸준히 최상위권을 유지해 온 학교들로, 오랜 전통과 우수한 면학 분위기, 뛰어난 교육 프로그램으로 학부모들 사이에서 선호도가 매우 높은 명문 고등학교들이다. 이처럼 남녀 명문고가 단지 주변에 고르게 포진된 지역은 서울 전역에서도 극히 드물다.

교육 전문 컨설팅업계에서는 "강남권에서도 특정 명문고 하나를 중심으로 학군이 형성되는 경우가 많은데, 방배동처럼 4개 이상의 최상위권 명문고가 동시에 선택 가능한 구조는 매우 이례적"이라며 "학부모 입장에서는 자녀의 성향과 성별에 구애받지 않고 최적의 교육 선택권이 보장되는 프리미엄 학군"이라고 평가했다.

대치 다음 타깃은 방배… 프리미엄 학원가 확장 본격화

학군 프리미엄과 함께 주목받는 것이 대형 학원가 유입 및 확장 가능성이다.

방배동은 대치· 반포 학원가와 접근성이 우수하면서도, 자체적인 교육 수요가 폭발적으로 증가하는 시점을 맞이했다. 3,000세대 규모의 신규 교육 수요가 집중되면서 교육 업계가 방배동을 새로운 거점으로 주목하고 있다.

대형 입시학원 관계자는 "디에이치 방배 입주 시점에 맞춰 방배역· 내방역 인근 상권을 중심으로 프리미엄 학원 분원 설립을 적극 검토 중"이라며 "3,000세대 단지가 들어서면 최소 수천 명의 학령기 수요가 발생하는데, 이는 독립적인 명문 학원가를 형성할 수 있는 충분한 시장 규모"라는 분석을 내놓고 있다. 학교-학원-주거지가 유기적으로 연결되는 완성형 교육 생태계는 곧 지역 자산가치 상승으로 직결된다.

단지 내 독서실· 작은도서관까지… 교육 올인 가구 위한 특화 설계

디에이치 방배는 외부 교육 인프라뿐 아니라 단지 내부에서도 완벽한 교육 환경을 구현했다.

단지는 커뮤니티 시설로 개인 독서실, 작은도서관, 스터디카페 등 학습 특화 공간을 대규모로 조성했다. 학원 수업 후 안전한 귀가, 시험 기간 집중 학습 등 학생들의 실제 라이프스타일과 학습 패턴을 반영한 하이엔드 설계다.

현대건설 관계자는 "3,000세대 규모 단지에서 교육 커뮤니티에 이만큼 공을 들인 사례는 드물다"며 "입주민 자녀들이 단지 밖으로 나가지 않고도 최상급 학습 환경과 면학 분위기를 누릴 수 있도록 세심하게 설계했다"고 강조했다.

전문가 진단: 방배동, 서초 교육 1번지 재편의 핵심 변수

부동산 시장에서는 디에이치 방배 입주를 기점으로 방배동이 서초권 교육 중심지이자 자산가치 상승을 선도하는 지역으로 확고히 자리 잡을 것이라는 전망이 우세하다.

부동산 리서치 전문기관에서는 "반포· 대치 등 기존 학군지는 이미 진입장벽이 매우 높아진 상태"라며 "방배동은 최상급 명문학군과 신축 대단지 프리미엄이 결합된, 미래 가치가 가장 기대되는 '블루칩'"이라고 평가했다.

이어 "특히 디에이치 방배는 압도적인 세대수 덕분에 학령기 인구 밀집도가 높아져, 명문고 진학 및 학업 성취도 경쟁력이 자연스럽게 극대화될 것"이라며 "입주 후 2~3년 내 방배동 교육 환경과 시세는 지금과는 차원이 다른 프리미엄 구간에 진입할 것"이라는 전망을 내놨다.

현대건설, 교육 가치 극대화한 서초권 프리미엄 랜드마크 완성

현대건설 관계자는 "디에이치 방배는 방배동의 우수한 학군 잠재력을 극대화하는 동시에, 단지 내 교육 특화 인프라로 차별화를 완성한 프로젝트"라며 "서울고· 상문고· 서문여고· 동덕여고 등 명문 고교 집중 학군과 대치· 반포 학원가 연계성, 단지 내 프리미엄 학습 공간이 결합되어 교육 중심 자산가들이 가장 선호하는 주거지가 될 것"이라고 밝혔다.

이어 "8월 말 준공 후 입주가 시작되면 방배동 교육 환경을 대표하는 랜드마크 단지로 확고히 자리매김할 것"이라며 "학령기 자녀를 둔 입주민들께 최상의 교육주거 환경을 제공하기 위해 입주 후에도 지속적인 커뮤니티 운영 지원과 서비스 고도화에 나설 계획"이라고 덧붙였다.





