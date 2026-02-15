[언박싱]100℃ 스팀에 10W 흡입력까지…삼성 '비스포크 AI 스팀' 2026년형 완전 분석

삼성 '비스포크 AI 스팀' 신상 언박싱

출시 지연된 로청, 2월 개봉박두

액체 인식, 자동 급배수 기능 탑재

보안 강화, 中제품군과 차별화 전략

삼성전자가 2026년형 '비스포크 AI 스팀' 로봇청소기를 출시했다. 로보락 등 중국 가전업체들이 빠르게 올해 로봇청소기 제품군을 선보이는 가운데 한층 강화된 살균, 보안 기능을 앞세워 국내 소비자를 겨냥해 차별화에 나섰다.

삼성전자는 지난 11일 서초구 삼성 강남에서 미디어 브리핑을 열고 신형 로봇 청소기 '비스포크 AI 스팀'을 선보였다. 비스포크 AI 스팀은 전작 대비 최대 2배 더 강력한 10W(와트)의 흡입력을 갖췄다. 투명한 액체를 인식하는 '인공지능(AI) 액체인식', 45㎜ 높이의 문턱을 넘을 수 있는 '이지패스 휠', 물걸레·브러시를 장착한 '팝 아웃 콤보' 등 다양한 청소 솔루션도 새롭게 도입됐다.

특히 이번 신제품은 물통을 채우거나 비울 필요 없는 '자동 급배수' 모델을 갖춰 한층 더 편리한 청소 경험을 제공한다. '자동 급배수' 모델은 자동으로 깨끗한 물을 급수하고 청소 후에는 오수를 배수관으로 바로 배출한다. 또 물걸레 세척판의 먼지와 오염물을 자동으로 제거하는 '셀프 클리닝 세척판'이 새롭게 적용됐다.

청소 후 위생 관리도 더욱 간편해졌다. '스팀 청정스테이션'은 100℃의 스팀으로 물걸레 표면의 세균을 99.999% 살균하고 냄새까지 제거해 물걸레를 위생적으로 관리할 수 있도록 한다.

앞서 삼성전자는 지난해 9월 독일 베를린에서 열린 'IFA 2025' 전시회에서 해당 제품을 공개한 바 있다. 이어 같은 해 연말까지 출시가 지연되면서 신제품 출시가 요원하다는 지적이 나왔다.

이후 삼성전자는 1월 미국 라스베이거스 'CES 2026'에서 2026년형으로 업그레이드된 비스포크 AI 스팀을 다시 선보였다. 삼성은 올해 신제품에서 보안을 강화했다고 설명했다. 이번 신제품에 새로 탑재된 '녹스 매트릭스'는 스마트폰이나 가전 등 스마트싱스로 연결된 기기들이 서로의 보안 상태를 모니터링하고 위협을 감지해 차단하는 기능을 제공한다. 또 '녹스 볼트'를 통해 비밀번호나 인증번호, 암호화 키 등 민감한 개인정보를 하드웨어 보안 칩에 별도 보관한다.

또 신제품에는 로봇청소기로 촬영된 이미지 및 영상 데이터를 기기 내에서 암호화해 서버가 공격받거나 사용자 계정이 탈취되더라도 개인 정보 유출을 막는 '종단 간 암호화(E2EE)' 기술이 적용됐다. 앞서 '비스포크 AI 스팀'은 글로벌 인증 업체 'UL 솔루션즈'가 진행하는 사물인터넷(IoT) 보안 안전성 평가에서 최고 등급인 '다이아몬드'를 획득했다. 과학기술정보통신부와 한국 인터넷진흥원(KISA)이 진행하는 IoT 보안인증에서 최고 수준인 '스탠더드플러스'를 취득한 바 있다.

이 밖에 신제품은 스마트싱스 기반으로 외출 시 로봇청소기로 우리 집 상황을 확인할 수 있는 '홈 모니터링', 일정 기간 활동이 감지되지 않으면 로봇청소기가 집 안을 순찰하는 '안심 패트롤' 기능 등 가족 케어 기능도 제공한다.

2026년형 '비스포크 AI 스팀' 로봇청소기 특징 영상. 삼성전자. 원본보기 아이콘

임성택 삼성전자 한국총괄 부사장은 브리핑에서 "이번 신제품은 흡입력과 위생 솔루션 등 로봇청소기가 갖춰야 할 핵심 기능을 강화하는 한편, 강력한 보안으로 고객의 불안을 근본적으로 해소하는 K로봇청소기"라며 "믿고 맡길 수 있는 삼성전자만의 안심 서비스로 로봇청소기 시장의 주도권을 확보할 것"이라고 말했다.

삼성전자는 11일부터 다음 달 2일까지 '비스포크 AI 스팀 울트라'의 사전판매를 개시한다. 울트라·플러스·일반형으로 구성되는 3개 라인업 중 최고 사양이다. 자동 급배수 모델은 204만원, 일반 프리스탠딩 모델은 186만원이다. 플러스 모델은 다음 달 3일부터 울트라와 함께 정식 판매되며, 일반형은 4월부터 구매할 수 있다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



