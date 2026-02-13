[포토] '행복한 설 명절 보내세요'

설 명절연휴를 앞둔 13일 서울역에서 한 귀성객이 일 떄문에 귀성길에 함께 하지 못한 아빠와 아쉬운 인사를 하고 있다.







