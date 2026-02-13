본문 바로가기
HJ중공업 "美 해군 선박관리국, 정비 계약 추가 요청"

이현주기자

입력2026.02.13 09:16

해상수송사령부 관계자들 부산 영도조선소 찾아
추가 계약 따른 매출 증대 효과 기대

HJ중공업은 13일 미 해군 해상수송사령부 관계자들이 부산 영도조선소를 방문한 뒤 추가 계약을 요청했다고 밝혔다.


HJ중공업은 현재 미 해군의 함정 아멜리아 에어하트함의 유지·보수·정비(MRO) 사업 등을 맡고 있다. 지난해 12월 중간 정비 계약을 체결한 뒤 공사에 착수했으며 오는 3월이 납기다.

미 해군 선박관리국 관계자들이 12일 HJ중공업 영도조선소를 방문한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. HJ중공업

전날 HJ중공업 영도조선소를 찾은 미 해군 해상수송상령부(MSC) 소속 선박관리국 짐 굿하트(Jim Goodheart) 부국장과 해군 감독관 등 6명은 HJ중공업의 정비 품질과 기술력에 감탄한 것으로 전해졌다.


이와 함께 아멜리아 에어아트함의 기존 정비 계약 범위를 넘어 새롭게 진행되고 있는 부분에 대한 작업도 만전을 기해줄 것을 당부했다. HJ중공업은 추가 계약이 더해짐에 따라 매출과 수익이 늘어날 것으로 기대했다.


유상철 HJ중공업 대표는 "첫 MRO 사업인 만큼 미 해군의 높은 유지·보수·정비 요구사항과 품질을 충족시키기 위해 공정과 품질 관리에 만전을 기하고 있다"며 "이번 사업이 미 해군과의 신뢰를 쌓는 발판이 될 수 있도록 납기 준수와 고품질 함정 인도에 회사의 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.




이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr
