본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

[클릭e종목]"HK이노엔, 케이캡 글로벌 확장…목표가↑"

김동표기자

입력2026.02.13 07:53

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

다올투자증권은 13일 HK이노엔 의 위식도역류질환 치료제 케이캡의 국내외 매출 성장이 지속될 것으로 본다며 목표주가를 기존 6만5000원에서 7만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.


[클릭e종목]"HK이노엔, 케이캡 글로벌 확장…목표가↑"
AD
원본보기 아이콘

이지수 다올투자증권 연구원은 "미국 식품의약국(FDA) 품목허가 신청 완료 및 임상 3상의 유의미한 결과 확보로 유럽을 포함한 추가 라이선스아웃(L/O) 가능성이 부각 중"이라며 "신약 가치 산정 시 임상 성공 확률을 기존 60%에서 90%로 상향 조정해 적정주가 7만원으로 올렸다"고 설명했다.

HK이노엔의 지난해 4분기 실적은 매출액 전년 동기 대비 23.8% 증가한 2919억원, 영업이익은 64.5% 늘어난 401억원을 기록했다. 영업이익률(OPM)은 13.7%로 시장 컨센서스(증권사 전망치 평균)에 부합했다. 케이캡은 국내외 매출 확대로 매출액 526억원(전년 동기 대비 19.1% 증가)을 기록했다. 특히 중국에서는 보험 적용 본격화와 인지도 확대 효과로 처방이 확대되며 로열티 수익이 전년 동기 대비 2배 증가한 약 50억원을 기록했다. 코로나 백신 코미나티(화이자) 매출 200억원 반영과 H&B 사업부 실적 회복도 시장 기대치 부합에 기여했다.


2026년 실적은 더욱 개선될 전망이다. 이 연구원은 "의사 파업 종료로 수액제 매출 회복이 이어지는 가운데, 아바스틴(항암제), 다파인(당뇨), 케이캡 처방 확대, 중국향 로열티 매출 증가가 예상된다"고 분석했다. 이에 따라 2026년 매출액은 전년 대비 7.2% 증가한 1조1394억원, 영업이익은 12.4% 늘어난 1247억원(OPM 10.9%)으로 추정했다.


케이캡의 미국 시장 진출 가능성도 주목된다. 현재 FDA 품목허가 신청이 완료된 상태로 조만간 허가가 기대된다. 중국에서는 케이캡이 Class 1(중국 오리지널 신약)으로 인정받아 의료진 선호도가 가장 높은 품목으로 평가되고 있다. 이 연구원은 "경구제 경쟁 심화 속에서도 파트너사의 주사제 임상 2상 진행을 통해 중장기 성장 기반을 구축하고 있다"고 강조했다.




김동표 기자 letmein@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

6000명 잘려나간다…"요즘 누가 먹어요" Z세대가 외면한 시장 6000명 잘려나간다…"요즘 누가 먹어요" Z세대가 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

경복궁 지키는 경비원, 중국인들이 집단 폭행…다음날 바로 출국

"1만개 비치했는데 벌써 동났다?" 밀라노 올림픽 선수촌서 무료로 나눠주는 '이것' 인기

"아내 없는 마지막 저녁, 제가 쏠게요"…당근에 나타난 장성규

"양갱 같다" 혹평에 "구우면 달라" 반박도…명절 '갈비 선물' 두고 설왕설래

6000명 잘려나간다…"요즘 누가 먹어요" Z세대가 외면한 시장

"너 매일 '이거' 한다더니 얼굴서 빛이 난다!"…8만명 분석했더니

국내 법원서 200억대 '코인 오지급' 부당이득반환 책임 인정 판결 나와

새로운 이슈 보기