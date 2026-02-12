본문 바로가기
"한일 정부, 다카이치 日총리 3월 방한 조율 중"

유제훈기자

입력2026.02.12 21:10

다카이치 사나에 일본 총리가 오는 3월 방한, 이재명 대통령과 정상회담을 갖는 방안이 양국 정부 내에서 논의되고 있다고 12일 지지통신이 일본 정부 관계자 등을 인용해 보도했다.

연합뉴스

연합뉴스

보도에 따르면 다카이치 총리는 오는 3월 19일 미국 워싱턴에서 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담을 조율 중이며, 이 일정에 맞춰 방한을 추진하는 방안이 거론되고 있다. 방문 장소로는 서울 외에도 이 대통령의 고향인 경북 안동시가 후보로 올라있다.


다만 일본 국회 상황에 따라 일정은 유동적일 수 있다. 오는 18일 소집되는 일본 국회에서 시작되는 2026년도 예산안 심의가 3월 중에도 계속될 것으로 예상되고, 한일 양국이 이를 고려해 세부 일정을 조율하고 있다고 지지통신은 전했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

