청년재단-농협은행·지방은행 6곳, 지역 청년 이동ㆍ정착지원 위해 협력

‘5극 3특’ 국토균형발전 대전환에 맞춰 지역 이동ㆍ정착 청년을 위한 맞춤형 지원 추진

오창석 이사장 “청년뿐 아니라 고향으로 돌아가는 모두에게 금융 지원의 폭을 넓혀야"

청년재단-농협은행·6개 지방은행 업무협약식 후 기념촬영 하고 있다. 좌측 5번째부터 김민석 국무총리, 오창석 청년재단 이사장. (좌측부터 제주은행 김호대 부행장, 광주은행 김원주 부행장, 아이엠뱅크 강정훈 은행장, 농협은행 강태영 은행장, 김민석 국무총리, 청년재단 오창석 이사장, 부산은행 김성주 은행장, 경남은행 김태한 은행장, 전북은행 김은호 부행장) AD 원본보기 아이콘

재단법인 청년재단(이사장 오창석, 이하 '재단')은 12일(목) 서울 종로구 청년재단에서 NH농협은행 및 6개 지방은행과 '지역 청년 이동·정착 지원을 위한 업무협약'을 맺었다. 이날 협약식에는 김민석 국무총리가 참석해 축사를 전했다.

이번 협약은 정부의 '5극 3특' 국토균형발전 전략에 맞춰 수도권에서 지역으로 이동하는 청년의 정착 기반을 마련하기 위해 추진됐다. 재단의 청년정책 역량과 은행권의 지역 금융 네트워크를 결합해 지역 이동 청년을 위한 맞춤형 금융·생활 지원 모델을 구축하는 것이 목표다.

이날 현장에는 청년재단 오창석 이사장과 NH농협은행 강태영 은행장, 부산은행 김성주 은행장, iM뱅크 강정훈 은행장, 경남은행 김태한 은행장, 광주은행 김원주 부행장, 전북은행 김은호 부행장, 제주은행 김호대 부행장 등 8개 기관 대표가 참석해 협약서에 서명했다.

이번 협약을 통해 청년재단과 7개 은행은 ▲금융 본연의 기능을 활용한 역할 기반 사회공헌 수행 ▲청년의 지역 유입부터 정착·성장까지 전주기 지원 ▲농협은행·지방은행 연합을 통한 지역 균형발전 공동 모델 구축에 관해 협업할 계획이다.

협약식에서는 수도권에서 지역으로 이동해 정착한 리턴청년 2명의 사례 발표도 진행됐다. 청년들은 지역 정착 과정에서 겪은 현실적인 어려움과 초기 정착 환경 마련의 중요성을 전하며 "청년의 지역 정착은 개인의 선택만으로 가능한 문제가 아니라 정착비용과 금융 접근성을 해결하는 구조적 지원이 필요하다"고 강조했다.

김민석 국무총리는 "청년들의 수도권 집중을 완화하기 위해 지역으로 이동하는 청년들을 위한 일자리, 주거 등 패키지 지원이 필요하며, 특히 금융의 역할이 매우 크다"면서, "오늘 협약식을 시작으로 청년들의 지방취업과 지방창업을 더욱 적극 지원하겠다"라고 밝혔다.

김총리는 "청년들이 관련되는 모든 정책들을 논의하기 위해 청년 관계장관회의를 신설하여 지난주에 제1차 회의를 개최하였다. 이 회의에서는 '쉬고 있는 청년' 지원방안 등을 논의하였는데, 특히 여야 국회의원인 청년위원장들이 참석함으로써 최초의 여야정 협치를 보여주었다"고 말하였다.

또한, "제2차 청년 관계장관회의에서는 기존의 안건, 즉 결혼 패널티 해소방안 외에 청년금융 특히 지역청년에 대한 금융 지원방안도 추가로 상정하겠다. 총리실, 금융위, 청년재단 등이 함께 논의해 달라"고 밝혔다.

오창석 청년재단 이사장은 "오늘 뜻을 모아주신 7개 은행과 협력해 청년에게 실질적인 지역 정착 기반을 제공할 수 있는 방안을 마련하겠다"고 밝혔다.

이에 따라 7개 은행은 수도권에서 지역으로 이동하는 청년을 대상으로 정착자금, 주거 안정, 창업·생활 금융 등 초기 비용 부담을 완화하는 맞춤형 금융 지원 모델을 구축할 예정이다.





이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>