동성제약 인수 태광·유암코 "거래 단절 압박 주장, 근거 없는 억측"

“상거래 채권자와의 파트너십 보호가 최우선

무상감자 없이 회생 마무리 추진”

태광산업·유암코 컨소시엄은 동성제약 인수와 관련해 최근 제기된 '상거래 채권자 대상 거래 단절 압박' 논란에 대해 "아무런 근거 없는 억측"이라고 12일 밝혔다.

태광·유암코 컨소시엄은 일부 대주주 측 주장을 두고 "인수 주체의 진의를 왜곡한 무책임한 발언"이라며 "컨소시엄은 모든 이해관계인의 보호와 신뢰 회복을 경영의 최우선 가치로 삼고 있다"고 강조했다.

컨소시엄은 특히 "회생 기업의 경영 정상화에서 가장 중요한 자산은 수십 년간 쌓아온 영업망과 상거래 채권자들과의 파트너십"이라며 "이를 훼손할 수 있는 거래 단절은 고려 대상이 될 수 없고, 기존 거래선이 안정적으로 비즈니스를 지속할 수 있도록 철저히 보장할 것"이라고 밝혔다.

논란이 되고 있는 '회생계획안 동의 절차'에 대해서도 설명을 덧붙였다. 컨소시엄은 "해당 절차는 과거 방만경영과 부실로 인해 훼손된 이해관계인들과의 신뢰를 회복하고, 향후 동반 성장을 위한 공식적인 협력 기반을 구축하는 과정"이라며 "거래선 이탈을 전제로 한 압박이 아니라, 강력한 재무적 지원과 안정적인 거래 환경을 약속하는 상생의 메시지"라고 설명했다.

컨소시엄 관계자는 "우리의 목표는 동성제약이 시장에서 다시 신뢰받는 기업으로 자리 잡는 것"이라며 "인수 이후 매출 확대를 포함한 중장기 성장 로드맵을 구체화하고 있다"고 말했다. 이어 "상거래 채권자를 포함한 모든 이해관계인이 보호받을 수 있도록 전사적인 지원을 아끼지 않을 것"이라고 덧붙였다.

실제로 태광·유암코 컨소시엄은 관리인과 협의해, 통상적인 기업회생절차에서 주주들이 감내하는 무상감자를 실시하지 않고 회생절차를 마무리하는 계획안을 법원에 제출했다. 기존 주주들의 지분 가치를 보존해 주주 권익을 보호하겠다는 의지로 해석된다.

태광·유암코 컨소시엄은 지난 1월8일 투자계약 체결 이후 인수를 위한 제반 준비를 순조롭게 진행 중이며, 조만간 경영 정상화와 성장 전략에 대한 보다 구체적인 계획을 제시할 것으로 알려졌다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



