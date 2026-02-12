육동한 춘천시장, 읍면동장과 시정 방향 소통

간담회 후 전통시장 방문

명절 물가·현장 목소리 청취

육동한 춘천시장이 25개 읍면동 동장들과 만나 올해 시정 주요 방향과 지역 현안을 공유했다.

육동한 춘천시장이 25개 읍면동 동장들과 만나 올해 시정 주요 방향과 지역 현안을 공유하고 있다. 춘천시 제공

육동한 시장은 12일 강남동 행정복지센터에서 '시장·읍면동장 간담회'에서 국·소별 시책과 현안사업을 점검하고 시정 전반에 대한 공감대를 형성했다. 간담회에서는 △춘천사랑상품권 활성화 등 민생경제 시책 △스마트 경로당 구축과 디지털 행정 확산 △의료·요양 통합돌봄 및 사회보장급여 확대 △제설경비 지원과 재난 대응체계 강화 △도시재생·역세권 개발 등 주요 정책 추진 방향을 공유했다.

이 자리에서 육 시장은 시책별 현장 이행력 확보를 강조했다. 육동한 시장은 "읍면동은 시정이 시민에게 전달되는 최일선이다. 시의 주요 정책과 방향이 현장에서 일관되게 공유되고 실행될 수 있도록 읍면동장과의 소통을 더욱 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

이어 "주요 시책이 현장에서 차질 없이 추진될 수 있도록 국·소 차원의 책임 있는 대응이 필요하다"고 당부했다.

이날 간담회 종료 후에는 읍면동장과 함께 풍물시장에서 직접 장을 보며 명절 물가 동향과 전통시장 분위기를 살피고, 상인들의 애로사항을 청취했다.

육동한 춘천시장이 12일 풍물시장에서 직접 장을 보며 명절 물가 동향과 전통시장 분위기를 살펴보고 있다. 춘천시 제공

춘천시 관계자는 "앞으로도 시장과 읍면동장이 함께하는 소통의 자리를 통해 시정 공유 체계를 강화하고 주요 정책이 시민 삶의 현장에서 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 지속적으로 점검해 나가겠다"고 밝혔다.





