본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

[속보]국정원 "김주애, 후계 내정 단계 판단"…후계자 수업중에서 표현 달라져

나주석기자

전영주기자

입력2026.02.12 12:48

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[속보]국정원 "김주애, 후계 내정 단계 판단"…후계자 수업중에서 표현 달라져
AD
원본보기 아이콘




나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
전영주 기자 ange@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돈 많이 벌었어요" 백화점에서 펑펑…그 돈, 반도체에서 나왔다 "돈 많이 벌었어요" 백화점에서 펑펑…그 돈, 반도... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"가까운데 설 명절에 갔다 오자"한국인 관광객 50% '이 나라' 간다

"양갱 같다" 혹평에 "구우면 달라" 반박도…명절 '갈비 선물' 두고 설왕설래

6000명 잘려나간다…"요즘 누가 먹어요" Z세대가 외면한 시장

"1000억 건국펀드로 尹 중심 제2국가 만들자"…전한길 황당 주장

"네 인생은 가짜야" 홍진경 모녀가 쏘아 올린 '디지털 성형' 논란

"너 매일 '이거' 한다더니 얼굴서 빛이 난다!"…8만명 분석했더니

"돈 많이 벌었어요" 백화점에서 펑펑…그 돈, 반도체에서 나왔다

새로운 이슈 보기