대전시, 설 연휴 '식중독 비상상황실' 운영

5개 자치구와 총 6개반 편성...24시간 비상 대응체계 유지

대전시가 설 연휴 기간 식중독 발생에 신속히 대응하기 위해 오는 14일부터 18일까지 식중독 비상상황실을 운영한다.

비상상황실은 시와 5개 자치구가 참여해 총 6개 반으로 편성되며, 연휴 기간 24시간 비상 대응체계를 상시 유지한다.

특히 연휴 중 식중독 의심 환자 발생이나 집단 식중독 사례가 접수될 경우, 즉시 비상 연락망을 가동해 원인 조사와 현장 조치를 실시해 신속히 대응하고, 확산 방지에 총력을 기울일 계획이다.

아울러 대전시는 설 연휴 동안 이용객이 붐비는 역·터미널 주변의 문 여는 음식점 현황을 안내해 귀성·귀경객과 시민들의 불편을 최소화할 방침이다.

최동규 대전시 체육건강국장은 "명절 연휴에는 가족 모임과 외식 증가로 식중독 발생 위험이 높아지는 만큼 음식은 충분히 익혀 먹고 상온에 장시간 방치하지 않는 등 식품 위생 수칙을 철저히 지켜달라"고 당부했다.

한편, 설 연휴 기간 중 중 영업하는 음식점 현황은 대전시청 및 각 구청 홈페이지와 당직실을 통해 확인할 수 있다.





