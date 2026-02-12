본문 바로가기
김천시, 산업·기술·인재가 모이는 튜닝도시

영남취재본부 김이환기자

입력2026.02.12 10:16

튜닝산업 지원센터 준공

경북 김천시는 지난 11일 김천시장 및 국회의원 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 '김천 튜닝산업 지원센터' 준공식을 개최했다.


'김천 튜닝산업 지원센터'는 어모면 다남리 1469번지 내 대지면적 4645㎡(1400평), 건축면적 1388㎡(420평), 연면적 2057㎡(620평) 규모로 조성되었으며, 자동차 튜닝부품의 성능시험을 위한 전문 장비와 튜닝 업체들의 인증 절차를 돕는 지원 인프라 등으로 구성되어 있다.

'김천 튜닝산업 지원센터' 준공 테이프 컷팅식/김이환 기자

본 시설 사업은 급성장하는 자동차 튜닝시장과 미래형 첨단 자동차 수요에 발맞춰, 지역 내 자동차 산업의 인프라를 확충하고 관련 입주기업의 연구·개발 활동을 지원하기 위해 추진됐다.

그간 수도권에 편중되었던 튜닝 지원 시스템이 영남권인 김천시에 구축됨에 따라, 인근에 조성된 튜닝 안전 기술원과 연계한 시너지 효과가 극대화될 것으로 기대된다. 특히, 사통팔달의 교통망을 갖춘 김천시의 지리적 이점을 바탕으로 영남권 튜닝 수요를 흡수하여 지역 산업 발전에 활력을 더할 것으로 전망된다.


행사에 참석한 송언석 국회의원은 "김천 튜닝산업 지원센터가 김천시의 미래 신성장동력인 자동차 튜닝산업 발전의 견고한 토대가 되기를 기대하며, 지역경제 활성화를 적극적으로 지원하겠다"고 했다.


아울러, 사업을 주관한 김천시는 "최근 '자동차 튜닝에 관한 규정'의 신설로 향후 자동차 튜닝에 대한 인식 개선과 관련 신산업 발전이 기대되는 만큼, 튜닝산업 변화에 대한 선제 대응과 관련 기업의 적극 유치에 최선을 다하겠다"고 했다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
