본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기업·CEO

김동명 LG엔솔 사장 "북미 ESS 생산 총력…추가 JV 종료 계획없어"

강희종에너지 스페셜리스트

입력2026.02.11 14:49

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

엘앤에프와 LFP 양극재 협력

김동명 LG에너지솔루션 사장이 11일 서울 서초 JW메리어트호텔에서 열린 한국배터리산업협회 이사회에 앞서 기자들의 질문에 답하고 있다.

김동명 LG에너지솔루션 사장이 11일 서울 서초 JW메리어트호텔에서 열린 한국배터리산업협회 이사회에 앞서 기자들의 질문에 답하고 있다.

AD
원본보기 아이콘

김동명 LG에너지솔루션 대표이사 사장은 11일 "전기차(EV)로 북미 쪽에 투자를 많이 했고 그 자산을 적극 활용해서 지금 급증하고 있는 ESS 수요를 많이 흡수하려고 한다"고 밝혔다.


김 사장은 이날 서울 서초구 JW메리어트호텔에서 열린 '2026년 한국배터리산업협회 이사회·총회'에 앞서 기자들을 만나 "수주, 개발, 생산 활동을 열심히 해서 최대한 실적을 낼 것"이라며 이같이 말했다.

LG에너지솔루션은 지난해부터 미시간 홀랜드 공장과 캐나다 스텔란티스 합작공장(JV)에서 에너지저장장치(ESS) 양산을 진행 중이다. 최근 미시간 랜싱 공장과 혼다 JV 일부를 ESS로 활용할 예정이다. 이를 통해 ESS 사업에서 3배 이상의 매출 성장을 이어간다는 방침이다.


추가적인 완성차 제조사(OEM)들과의 합작법인(JV) 체제 종료 계획과 관련해서 김 사장은 "아직 계획은 없지만 추후 시장 및 사업하는 상황 등을 고려해 최적의 결정을 내릴 것"이라고 밝혔다.


LG에너지솔루션은 지난 6일 스텔란티스와의 캐나다 합작법인 '넥스트스타 에너지'의 스텔란티스 지분을 인수하고 100% 자회사로 전환한다고도 밝혔다. ESS 역량을 강화하기 위한 전략이다.

김 사장은 "국내에 리튬인산철(LFP) 소재를 생산하려고 하는 업체들도 많이 있다"며 "대표적으로 엘앤에프가 있어 협력하려고 한다"고 말했다. 엘앤에프의 LFP 양극재는 북미 시장에 투입될 예정이다.


한편 한국배터리산업협회는 9대 협회장으로 엄기천 포스코퓨처엠 대표이사 사장을 선임하기로 했다. 이에 따라 김 사장은 3년간 맡았던 협회장 자리에서 물러난다.





강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"전쟁 터지면 한국 경제 23% 날아간다"…대만 변수에 세계 '초비상' "전쟁 터지면 한국 경제 23% 날아간다"…대만 변수... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"요즘 애들은 게으르다?"…이번엔 채용 공고에까지 적혔다

로보락 비켜!…삼성 '비스포크 AI 스팀' 출격

'200억' 전액 현금으로 샀다…블랙핑크 제니, 용산 건물주 등극

"스케이트 접어라" 국대와 부딪힌 美 선수에 '악플 세례' 논란

바이애슬론 동메달리스트의 참회…"바람피웠어요"

한번에 목돈 나가니 부담되네…설 연휴 앞두고 '세뱃돈'에 한숨

"슈퍼볼급 美고용보고서 온다" Fed 금리 노선까지 흔들까

새로운 이슈 보기