설 차례상, 전 안 부쳐도 된다…"4~6가지면 충분"

명절 차례를 둘러싼 '상차림의 기준'이 달라지고 있다. 한국예학센터는 떡국 중심의 간소한 상차림과 유연한 예법을 담은 '현대 맞춤형 설 차례 예법'을 제시하며 차례 문화를 형식 중심에서 가족의 화합과 의미 중심으로 전환할 것을 제안했다.

11일 연합뉴스에 따르면 한국유교문화진흥원 산하 한국예학센터는 설 연휴를 앞두고 전통의 취지를 존중하면서도 현대 사회의 변화를 반영한 '현대 맞춤형 설 차례 예법'을 제안했다.

명절마다 반복되는 차례상 준비 부담을 덜고 차례의 본래 의미인 가족 간 화합과 행복을 되새기자는 취지다.

센터에 따르면 차례는 본래 '차를 올리는 예'로 간소한 제례를 뜻한다. 설과 추석 차례에는 떡국이나 송편과 함께 과실 3∼4가지만 올리는 것이 전통적인 방식이었다.

특히 '홍동백서'나 '조율이시'와 같은 상차림 격식은 문헌적 근거가 분명하지 않다고 설명했다. 전통 예서 어디에도 과일의 종류나 위치를 엄격하게 규정한 내용은 없으며 유교의 핵심은 시대와 상황에 맞는 올바름을 찾는 '시중(時中)'에 있다는 것이다.

이를 바탕으로 센터가 제시한 설 차례상은 음식의 가짓수를 줄이는 방향이다. 떡국을 중심으로 4∼6가지 품목이면 충분하며 조리 과정에 노동력이 많이 드는 전류 음식은 예학적으로도 차례에 권장되지 않았던 품목이라고 밝혔다.

아울러 조상이 생전에 즐기던 음식이나 현대적인 과일을 올리는 것 역시 불경이 아니라 '조상을 기리는 현대적 정성의 표현'이라고 설명했다. 차례상에 한자 지방 대신 조상 사진을 세우는 방식도 가족이 추억을 공유하고 유대감을 높일 수 있는 방법이라고 강조했다.

센터 관계자는 "형식에 얽매여 차례를 정식 제사 수준으로 차리는 것은 오히려 가족의 화목과 행복을 저해한다"며 "얼마나 많이 차렸느냐보다 어떤 마음으로 준비했느냐로 사고를 전환할 필요가 있다"고 말했다.

정재근 한국유교문화진흥원 원장은 "전통은 박제된 유물이 아니라 시대에 맞게 흐를 때 비로소 우리 곁에 머문다"며 "올 설에는 조상을 기리는 정성만큼이나 곁에 있는 가족의 손을 한 번 더 잡는 화합의 시간이 되길 바란다"고 밝혔다.





