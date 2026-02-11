본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주]"中법인 실적 전망치 아쉬워"…F&F, 8%↓

김대현기자

입력2026.02.11 11:01

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

중국 법인과 관련해 시장 기대치 대비 아쉬운 실적 가이던스(기업 자체 실적 전망치)를 내놓은 F&F의 주가가 약세다.


11일 오전 10시44분 기준 F&F는 전 거래일 대비 6200원(8.00%) 떨어진 7만1300원에 거래됐다.

[특징주]"中법인 실적 전망치 아쉬워"…F&F, 8%↓
AD
원본보기 아이콘

이날 이진협 한화투자증권 연구원은 "지난해 4분기 실적은 시장 기대치에 부합했다"면서도 "아쉬운 점은 전년 대비 4% 성장할 것이란 중국법인 가이던스였다. 디스커버리 실적까지 포함됨을 고려하면 MLB의 성장률은 전년 대비 3% 내외에 그친다는 것으로 이해해볼 수 있겠다"고 말했다.


그는 "중국의 내수 부양의 방향성이 내구재에서 준내구재와 서비스로 이동하고 있다. 의류 매출 반등 가능성이 커지고 있는 상황에서 아쉬운 전망"이라며 "최근 인수보다는 매각을 고려하고 있다는 테일러메이드 관련 뉴스들 역시 아쉬움이 남는다. 4조원 중반 수준의 가격이라면 인수를 통한 시너지를 도출하는 전략이 더 유효할텐데, F&F 측은 아직까지 결정된 바 없다고 공식적으로 밝히고 있다"고 짚었다.


정지윤 NH투자증권 연구원은 "F&F가 타이트한 재고 관리를 위해 밋밋한 매출 가이던스를 제시했다. 지난해 높은 중국 출고 기저효과와 미진한 소비 동향을 반영한 것"이라며 "주가 측면에서는 새로운 재료가 필요한 시점"이라고 전했다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"7개월 만에 14조 날렸다"…세계 500대 부자서 내려온 CEO[비트코인 지금] "7개월 만에 14조 날렸다"…세계 500대 부자서 내... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"스케이트 접어라" 국대와 부딪힌 美 선수에 '악플 세례' 논란

바이애슬론 동메달리스트의 참회…"바람피웠어요"

"이번에도 완전히 속았다"…'이것' 때문에 미친 듯이 진화 중인 스캠

김길리, 美에 걸려 넘어져…韓쇼트트랙, 불운에 혼성계주 결승행 무산

'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스

"누가 HBM4 주도권 잡나"…엔비디아 공급 앞둔 삼성·하이닉스 '초격차 진검승부'

글로벌 기관 투자가 40% "美 비중 축소"…조용히 번지는 '탈 달러'

새로운 이슈 보기