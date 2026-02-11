고성군, 2025년 민원서비스 종합평가 '우수기관' 선정

민원행정 전반의 체계적 운영 성과 인정



경남 고성군이 행정안전부와 국민권익위원회가 공동 주관한 「2025년 민원서비스 종합평가」에서 군 단위 우수기관으로 선정됐다.

11일 군에 따르면 행정안전부 주관「국민행복민원실」 재인증에 이어 「2025년 민원서비스 종합평가」에서 '우수기관' 나 등급을 받았다. 특히 ▲기관장의 민원행정 추진 성과 ▲민원행정 관리체계의 체계적 운영 ▲민원취약계층 보호 및 장애인 편의 증진 ▲민원담당자 보호를 위한 제도 강화 등 민원행정 전반의 개선 노력이 고르게 높은 평가를 받았다고 밝혔다.

민원서비스 종합평가는 전국 중앙행정기관과 지방자치단체, 시·도 교육청 등 총 308개 기관을 대상으로 민원행정 전반의 운영 수준을 점검하는 평가로 ▲민원행정 전략과 체계 ▲민원제도 운영 ▲국민신문고 및 고충민원 처리 ▲민원만족도 등 5개 분야 20개 지표를 기준으로 정량·정성평가를 종합해 등급을 산정한다.

군 관계자는 "이번 결과는 민원 처리 결과뿐 아니라 처리 과정 전반에 대한 점검과 개선 노력이 종합적으로 반영된 것"이라며 "앞으로도 군민의 입장에서 한 번 더 생각하고 군민이 체감할 수 있는 신속하고 공정한 민원서비스 제공에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 고성군은 민원인의 편의성과 신뢰도 제고를 위해 민원 소통 확대, 민원담당자 교육, 내부 점검 강화 등을 지속해서 추진하며 민원서비스 향상에 힘쓸 계획이다.





