GC녹십자, 美서 리소좀 축적 질환 치료제 개발 현황 공유

GC 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 173,200 전일대비 4,100 등락률 +2.42% 거래량 77,415 전일가 169,100 2026.02.11 10:54 기준 관련기사 헌터증후군 유전자치료제 '멈칫'…GC녹십자 헌터라제 입지 이어져GC녹십자, CEPI 주관 미래 팬데믹 대비 도상훈련 참여GC녹십자, 헌터증후군 치료제 '헌터라제 ICV' 페루 허가 신청 전 종목 시세 보기 close 는 지난 2일부터 6일까지 미국 샌디에고에서 열린 '월드 심포지엄(WORLD Symposium)' 2026에서 리소좀 축적 질환(LSD) 치료제 개발 현황을 발표했다고 11일 밝혔다.

GC녹십자, 'WORLD Symposium 2026'서 리소좀 축적 질환 치료제 개발 현황 공유. GC녹십자 AD 원본보기 아이콘

GC녹십자는 심포지엄에서 산필리포증후군 A형(MPSIIIA) 치료제 후보물질 'GC1130A'의 비임상 결과 포스터 발표를 진행했다. 산필리포증후군은 유전자 결함으로 체내에 '헤파란 황산염'이 축적돼 발생하는 질환으로 심각한 뇌 손상을 동반한다. GC녹십자는 GC1130A의 치료 효과를 높이기 위해 뇌실 내에 직접 약물을 투여하는 방식(ICV)으로 개발을 진행 중이다.

비임상 동물실험 결과에 따르면 'GC1130A'를 투여한 질환 동물 모델의 뇌에서 헤파란 황산염 수치가 유의미하게 감소했으며, 뇌 내 염증 감소와 인지 능력 개선이 확인됐다. 또 인지 능력 확인을 위해 시행한 '모리스 수중 미로' 테스트에선 GC1130A를 투여받은 질환 동물 모델이 정상 쥐와 유사한 수준으로 학습 및 기억 능력이 회복된 결과가 나타났다.

GC1130A는 현재 미국, 한국에서 임상 1상을 진행하고 있다. 미국 식품의약국(FDA)로부터 패스트트랙으로 지정된 바 있다. 회사는 올해 임상 1상을 마무리할 예정으로 2030년 이전에 상용화를 목표로 하고 있다.

GC녹십자는 파브리병 치료물질 'GC1134A(HM15421)'의 글로벌 임상 1·2상 연구자 회의에도 참여해, 코호트(동일집단) 1 대상자의 안전성 지표와 예비 약동학(PK) 및 약력학(PD) 데이터를 공유하고 향후 임상 전략을 논의했다.

파브리병은 성염색체로 유전되는 진행성 희귀 난치 질환으로, 리소좀에서 당지질을 분해하는 효소 '알파-갈락토시다아제 A'가 결핍돼 발생한다. 특히 체내 처리되지 못한 당지질이 계속 축적되면 세포 독성 및 염증 반응이 일어나고 이로 인해 다양한 장기가 서서히 손상돼 심하면 사망에 이른다.

GC1134A의 글로벌 임상 1·2상 코호트 1 모집 완료에 따라 2분기에 코호트 2 대상자 등록을 본격화할 예정이다. 회사는 의료진이 평가하는 MSSI 결과뿐만 아니라 환자가 직접 보고하는 PRO에서 확인된 전신 통증 완화 및 소화기 증상 개선 효과도 함께 고려해 다각적인 관점의 약물 효과 평가를 목표로 하고 있다.

신수경 GC녹십자 의학본부장은 "심포지엄에서 글로벌 전문가와 논의를 통해 자사가 개발 중인 리소좀 축적 질환 파이프라인의 가능성을 다시 한번 확인했다"며 "현재 진행 중인 글로벌 임상에 더욱 속도를 내어 희귀질환 환자들에게 새로운 치료 옵션을 제공할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

한편 GC녹십자와 한미약품이 공동 개발 중인 파브리병 치료제 GC1134A(HM15421)는 기존 2주 1회 정맥주사(IV) 제형 대비 투약 편의성을 개선한 월 1회 피하주사(SC)제형으로 개발 중이며, '계열 내 최고 신약(Best-In-Class)'을 목표로 하고 있다.





곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>