어둡던 숙대지하차도, 명언 품은 보행로로 변신

용산구, 150m 구간 색채 개선·벽화 조성

‘생활밀착형’ 공공디자인 적용

어둡고 삭막했던 숙명여대 지하차도가 공공미술을 입고 보행 공간으로 변모했다. 서울 용산구(구청장 박희영)는 청파로47길 99 일대(연장 약 150m) 지하차도에 생활밀착형 공공디자인을 적용했다고 11일 밝혔다.

숙대지하차도 개선 후 모습. 용산구 제공. AD 원본보기 아이콘

이 구간은 숙명여대 학생과 인근 주민들의 통행이 잦은 곳으로, 순헌황귀비길과 청파동 골목상권을 잇는 주요 보행로다. 장기간 낙서와 도장면 훼손으로 어둡고 폐쇄적인 인상이 강했다.

구는 숙명여대 상징 색상인 로열블루를 주조색으로, 노란색을 포인트 컬러로 활용해 시인성과 공간 활력을 높였다. 색채 대비를 통해 보행자 시선을 유도하고 지하차도 특유의 심리적 불안을 완화하는 데 중점을 뒀다.

벽면에는 니체의 '오랫동안 꿈을 그리는 사람은 마침내 그 꿈을 닮아간다', 톨스토이의 '겨울이 깊을수록 봄은 더 가깝다' 등 파블로 피카소와 헬렌 켈러의 명언을 새겼다.

숙명여대 학생들은 "예전에는 빨리 지나치고 싶던 공간이었는데 분위기가 완전히 달라졌다"고 말했다. 인근 주민과 상인들도 "밤에도 훨씬 밝고 안전하게 느껴진다"고 말했다.

용산구는 이번 신규 조성과 함께 후암동 1-77일대 등 지역 내 4곳 기존 공공미술 작품의 훼손 상태도 점검하고 정비했다. 구는 2016년부터 2024년까지 총 48곳에 공공미술을 조성했다. 최근에는 옹벽 중심에서 벗어나 지하보도 등 주민 체감도가 높은 유휴 공간으로 대상지를 확대하고 있다.

박희영 용산구청장은 "주민들이 매일 지나치던 공간을 생활 속 공공미술로 전환한 사례"라며 "앞으로도 주민들의 일상 동선을 중심으로 공공디자인을 확장해 도시 환경의 질을 지속적으로 높여 나가겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>