민주당 재선모임 "합당 논의 당장 중단하자"

더불어민주당 재선의원들은 10일 정청래 대표에게 조국혁신당과의 합당 논의를 중단하자는 뜻을 전달했다.

민주당 재선의원 모임의 강준현 의원은 이날 국회에서 진행된 정 대표와 재선의원 간 간담회를 마친 뒤 이 같이 밝혔다. 강 의원은 "재선의원 사이에 의견이 대체로 모아졌다"며 "더는 갈등이 증폭되는 것을 중단했으면 좋겠다. 합당 논의를 당장은 중단하고 국정과제에 집중하자는 데에 뜻이 모였다"고 말했다.

그는 "우리(재선의원)의 목표는 이재명 정부의 성공과 지방선거 승리"라며 "이를 위해 국정현안에 집중했으면 좋겠고, 국정과제와 입법과제 등에서 뒷받침을 잘해야 한다는 데 뜻을 모았다"며 "(합당과 관련해) 오늘이라도 빨리 결정을 내리자, 당대표의 조속한 결단을 요청한다는 분위기였다"고 전했다.

강준현 '더민재(더불어민주당 재선의원 모임)' 운영위원장이 10일 국회에서 열린 정청래 대표와의 간담회에서 발언하고 있다. 2026.2.10 김현민 기자

정 대표의 제안으로 시작된 합당 논의를 거두는 방법과 관련해서는 '의원 내부에서 해결하자'는 해법이 제시됐다. 강 의원은 "당원투표 등으로 하자는 얘기 등이 있는데 대체로 의원들 내부에서 해결하자고 했다"고 전했다. 그는 "과정 관리에 대한 지적이 나왔는데, (논란과 관련해) 최고위원들의 모습이 그렇게 좋지 않았다"며 "사과할 내용 있으면 사과하고 갈등이 증폭된 원인 있으면 과정 관리를 잘해야 한다는 의견이었다"고 소개했다.

합당 자체에 대해서는 찬성 기류가 강했지만, 시기와 과정이 적절치 않았다는 분위기였다. 홍기원 민주당 의원은 "합당에 대해서는 찬성 의견이 많았다"며 "과정 관리와 시기상 의견이 있었다"고 말했다. 강 의원도 "종국적으로 합당하는 게 맞다"면서 "지방선거 이후에 논의기구를 만들어서 숙고하는 절차를 밟자는 얘기가 많았다"고 했다.

혁신당과의 합당 논란 관련 상처를 봉합해야 한다는 지적도 나왔다. 홍 의원은 "(혁신당은) 우당이고 합당을 대부분 찬성한다는 입장이어서 상대에 대한 배려도 염두에 둬야 한다는 얘기도 있었다"고 전했다.

앞서 정청래 민주당 대표는 간담회 공개발언을 통해 "혁신당과 통합하는 것이 지방선거 승리와 이재명 정부 성공에 보탬이 될 것이라는 의견도 있고 지금은 때가 아니라는 의견도 있다고 생각한다"며 "혁신당과의 통합에 찬성을 하든 반대를 하든 그것은 애당심(愛黨心)의 발로라고 생각한다"고 말했다. 당이 찬반 입장으로 나뉜 것에 대해서 "지방선거 승리와 이재명 정부 성공이라는 목표를 놓고 방법의 차이라고 생각하지, 목표의 차이는 아니라고 생각한다"고 밝혔다.





