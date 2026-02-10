하나증권, 개인연금 이벤트…최대 200만원 혜택

신규 가입·추가 납입·연금 이전 고객 대상

하나증권은 개인연금 자산 형성을 지원하기 위해 '스마트한 투자, 개인연금 하나로!' 이벤트를 오는 6월 30일까지 진행한다고 10일 밝혔다.

이번 이벤트는 개인연금에 처음 가입하는 고객뿐 아니라, 기존 고객이 연금에 돈을 더 넣거나 다른 금융사 연금을 하나증권으로 옮기는 경우에도 참여할 수 있도록 구성됐다.

먼저 이벤트 기간 중 하나증권 개인연금 계좌를 최초로 개설한 고객이 10만 원 이상 입금하고 SMS 마케팅 수신에 동의하며 일정 기간 계좌 유지 등 조건을 충족할 경우, 1만원 상당의 신세계 모바일 상품권을 제공한다. 기존 개인연금 고객도 추가 납입, 연금 이전 금액에 따라 최대 200만원 상당의 상품권 혜택을 받을 수 있다.

이벤트 관련 자세한 사항은 하나증권 영업점 및 홈페이지, 모바일 트레이딩 시스템(MTS)을 통해 확인할 수 있다.

차민정 하나증권 연금전략실장은 "노후 준비에 대한 관심이 높아지는 가운데 개인연금을 보다 쉽게 시작하고 관리할 수 있도록 이번 이벤트를 마련했다"며 "연금자산을 안정적으로 운용할 수 있는 상품과 혜택을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>