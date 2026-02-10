챗GPT 월간 성장률 다시 10% 돌파…올트먼 "새 챗봇 모델 이번 주 출시"

코덱스 이용량 1주 사이 50% 증가



구글의 제미나이, 앤스로픽의 클로드 등에 밀려 주춤했던 오픈AI의 챗GPT가 월간 성장률 두 자릿 수를 다시 회복했다.

9일(현지시간) CNBC에 따르면 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 최근 내부 메신저를 통해 직원들에게 "챗GPT의 월간 성장률이 다시 10%를 넘어섰다"고 밝혔다.

올트먼 CEO는 특히 지난 5일 코딩용 AI 모델 'GPT-5.3-코덱스'를 출시한 이후 코덱스의 이용량이 불과 1주일 만에 50% 늘어났다고 말했다. 그는 코덱스의 성장세에 대해 "미친 듯한 수준"이라며 "엄청난 한 주였다"고 평가했다.

올트먼 CEO는 새 챗봇 모델 출시도 알렸다. 그는 "이번 주에 새 챗봇 모델 출시를 준비하고 있다"고도 알렸다. 새 모델은 'GPT-5.3-코덱스'의 챗봇 버전이자, 지난해 '중대경보'(코드레드) 발령 당시부터 준비해온 모델일 것으로 추정된다.

앞서 오픈AI는 지난해 말 구글의 제미나이와 앤스로픽 클로드 등에 추격을 당하면서 사내에 중대경보를 내렸다. 올트먼 CEO는 구성원들에게 다른 프로젝트를 한동안 접고 챗GPT 등 AI 모델 개선에 집중할 것을 요청했다. 결국 'GPT-5.2'의 출시 일정을 수 주 앞당겨 지난해 12월 11일 선보였다.

한편 오픈AI는 1000억 달러(약 145조원) 규모의 투자 라운드도 막바지 단계에 있다. 오픈AI는 이번 자금 조달에 참여하는 투자자들에게 자사 코딩 모델 '코덱스'가 그간 기업용 AI 시장에서 강세를 보여온 앤스로픽 '클로드 코드'의 시장점유율을 잠식하고 있다는 점을 강조하고 있다고 소식통은 전했다.

오픈AI의 이번 투자 라운드는 마이크로소프트(MS)와 엔비디아, 아마존 등으로 1차 마감했다. 이후 300억 달러 투자를 논의 중인 소프트뱅크를 포함해 다른 참여자들의 투자가 이어질 것으로 보인다고 CNBC는 보도했다.





뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



