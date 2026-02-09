본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

박완수 경남지사 "주민투표 통한 경남·부산 행정통합, 일관성 있게 흔들림 없이"

영남취재본부 이세령기자

입력2026.02.09 22:15

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"절차적 정당성과 위상, 자치권을 확보하는 방향으로 부산과의 행정통합을 흔들림 없이 일관성 있게 추진해 나가자."


박완수 경남도지사가 9일 도청 확대간부회의를 이끌며 경남·부산 행정통합 추진 원칙 고수를 재차 강조했다.

박 도지사는 "최근 광역 행정통합을 추진하는 대구·경북, 대전·충남 등이 요구한 권한을 중앙정부가 수용하지 않는 상황에서 주민투표 요구가 지역마다 빗발치고 있다"라고 했다.


이어 "우리 경남도가 부산과의 통합을 위해 원칙적으로 내걸었던 것이 아주 정당하고 적합하며 적절했다는 것이 다른 지역 사례에서 나타났다"라고 진단했다.


박완수 경남도지사가 확대간부회의를 이끌며 경남·부산 행정통합 추진 원칙에 대해 재차 강조하고 있다. 경남도 제공

박완수 경남도지사가 확대간부회의를 이끌며 경남·부산 행정통합 추진 원칙에 대해 재차 강조하고 있다. 경남도 제공

AD
원본보기 아이콘

박 지사는 "절차적 정당성을 확보하지 않고 위상과 자치권 확보가 없는 통합은 사실상 큰 의미가 없다"며 "지역마다 기본권이 들쑥날쑥하고 자치단체 위상이나 자치권 자체가 차이가 나는 건 있을 수 없기에 통합 기본법 제정과 주민투표를 통한 정당성 확보를 요구했던 것"이라고 설명했다.

그러면서 "우리 도는 부산시와 협의한 대로 행정통합을 일관성 있게 추진해 가야 한다"고 강조했다.


앞서 경남과 부산은 2024년 11월 공동위원장 2명을 포함한 총 30명의 위원으로 구성된 행정통합공론화위원회를 출범하고 회의와 권역별 토론회, 찾아가는 설명회 등을 시행하며 행정통합 필요성과 균형발전 전략 등을 경남도민과 부산시민에게 알렸다.


이후 지난해 12월 23일부터 29일까지 만 18세 이상 부산·경남 시·도민 총 4047명을 대상으로 시행한 여론조사에서 행정통합에 찬성한다는 응답이 부산 55.5％, 경남 51.7％, 도합 53.3％로 절반 이상을 차지했다.


이에 지난달 말 박 도지사와 박형준 부산시장은 통합자치단체의 권한과 책임, 위상, 명칭, 청사 위치 등 행정통합 필수 내용을 담은 특별법안을 마련하고 올해 주민투표를 거쳐, 2028년 총선 때 통합자치단체장을 선출하는 행정통합 기본구상안을 제시했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국산 먹고 구토…수입·판매 전면 중단" 홍콩도 노로바이러스 비상 "한국산 먹고 구토…수입·판매 전면 중단" 홍콩도... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"소방관 아저씨 고마워요" 건넨 커피, 난 신고 당했다

환불 요구했더니 차단… 끊이지 않는 티켓 사기

"올림픽 기간 맞나요?" 시청률 저조한 차가운 축제에 자영업자 '울상'

"너무 예쁘다"…日 언론 관심 폭발한 '포스트 김연아' 韓 해설위원

금값 올린 '마담 차이나'… "전세계 金 3분의 1 쓸어담아"

엔비디아 독주에 균열?…"삼성·하이닉스엔 기회" 인텔 승부수

하나둘 늘어나는 매물…강남3구 집주인도 호가 낮춘다

새로운 이슈 보기