나영민 김천시의장, ‘김천시장’ 출마 선언

영남취재본부 김이환기자

입력2026.02.09 19:02

탁상공론보다 현장위주
시민들과의 소통
청년이 다시 돌아오는 도시
살아 움직이는 김천 생동감 넘치는 도시

김천시의회 의장 나영민은 9일 김천시청 2층 대강당에서 오는 6월 3일 치러지는 전국지방동시선거에 김천시장 출마를 공식 선언했다.


나의장은 "35년 현장에서 배운 책임감으로 김천의 다음 도약을 시작하겠다."고 강조하며 "말이 아닌 실행으로 한쪽의 목소리에 머무르지 않고 모든 시민의 삶을 살피는 균형 잡힌 시장이 되겠다."고 강조했다.


이어 "살아 움직이는 김천" "사람의 발걸음과 경제가 끊임없이 순환하며 생동감 넘치는 도시, 어르신이 존중받고 청년이 꿈을 이루는 도시, 무엇보다 김천 시민이라는 것이 자랑스러워지는 도시, 김천의 내일을 설계하고 실천하는 시장이 되겠습니다."라며 출마를 공식화했다.

나영민 김천시의회 의장이 오는 6월3일 치러지는 전국지방동시선거에 김천시장 출마를 공식 선언했다./김이환 기자

나영민 김천시의회 의장이 오는 6월3일 치러지는 전국지방동시선거에 김천시장 출마를 공식 선언했다./김이환 기자

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
"한국산 먹고 구토…수입·판매 전면 중단" 홍콩도 노로바이러스 비상

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

